«بصمة مواطن» سر صحوة «النواخذة»



فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



نجح دبا في حصد 11 نقطة في الجولات الخمس الماضية من «دوري أدنوك للمحترفين»، بواقع 3 انتصارات والتعادل مرتين، وسجل الفريق 7 أهداف، أربعة منها حملت بصمة اللاعبين المواطنين، الأمر الذي يعزز فرصة «النواخذة» في البقاء ضمن «المحترفين».

والبداية أمام اتحاد كلباء، حيث رفض دبا الخسارة، وحقق التعادل 2-2، وسجل هدفي «النواخذة» أحمد نبيل وجمال إبراهيم، والفوز على بني ياس بهدفي البرازيلي أوليفيرا وحبيب يوسف، وخورفكان بهدف أحرزه أوليفيرا، والتعادل مع الوحدة 1-1، وسجل الهدف البرازيلي جاندير برونو، وفي لقاء البطائح ضمن «الجولة 23» والذي انتهى بهدف لمصلحة «النواخذة»، نال المدافع خالد عبدالله على نجومية اللقاء، وسجل الهدف الرابع للاعب مواطن.

والأهداف التسعة السابقة، سجل منها الأجانب 7 أهداف، والمواطنين هدفين فقط، لتصل النسبة مع نهاية «الجولة 23» إلى 6 أهداف للمواطنين، و10 أهداف للأجانب، فيما استقبلت شباك الفريق 41 هدفاً.