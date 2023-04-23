«أبوظبي البحرية» راعياً فضياً لسباق مهرجان دلما التاريخي



أبوظبي (الاتحاد)



وقع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اتفاقية رعاية مع أبوظبي البحرية، لتكون راعياً فضياً، عبر مهرجان سباق دلما التاريخي السادس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي يقام من 28 أبريل الجاري إلى 7 مايو المقبل، في جزيرة دلما التاريخية.

وتأتي الرعاية انطلاقاً من حرص المؤسسات في أبوظبي على النهوض برياضة الأجداد، ودعم انتشار وحضور التراث البحري.

وقام بتوقيع الاتفاقية، سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية، وذلك في مقر النادي، بحضور ماجد عتيق المهيري مدير إدارة السباقات في النادي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي.

ووجه سالم الرميثي الشكر إلى أبوظبي البحرية، والتي ستقدم دوراً مهماً خلال مهرجان سباق دلما التاريخي، وقال: سعداء دوما بتواجد كبار المؤسسات والقطاعات الحيوية في الدولة لرعاية التراث البحري ودعم انتشاره وحضوره دوماً، وليس ذلك بمستغرب على مؤسساتنا التي تسعى لدعم رياضة الأجداد، حتى تستمر في الحضور عبر الأجيال.

من ناحيته، أكد سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية أن التواجد والدعم لمهرجان سباق دلما التاريخي، يبرز دعم التراث الوطني البحري، وأيضاً المساهمة في تعزيز مسيرة السباقات البحرية التراثية لإحياء وترسيخ تراث الإمارات البحري، وقال: نعمل مع النادي البحري، من أجل المحافظة على استمرار ونشر تراثنا البحري الأصيل، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هويتنا في الإمارات، وأيضاً إظهار ثراء التقاليد والتراث والثقافة الإماراتية البحرية ومدى تنوعها.