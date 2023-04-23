الكوكي يطلب «الصفح»!



الجزائر (د ب أ)



اعترف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لشباب بلوزداد بأحقية فوز ماميلودي صن داونز على فريقه 4-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «نيلسون مانديلا» في العاصمة الجزائرية، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال الكوكي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إن فريقه واجه منافساً قوياً لديه معدلات تهديفية عالية، و8 لاعبين في المنتخب الأول.

وتابع «وظهر أقوى منا بالفعل، منظومتنا الدفاعية لم تكن في أحسن حالتها، تلقينا خسارة مخيبة، ونلتمس العذر من الجماهير على هذه النتيجة».

وأضاف:«لم نظهر بمستوى كبير، وارتكبنا أخطاء في التمركز، غياب بعض اللاعبين مثل حسام الدين مريزيق، وعدم الجاهزية الكاملة لزكرياء دراوي أثر علينا، رغم أنه لم يكن السبب الرئيسي للخسارة والهدف الثالث الذي تلقيناه بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني أثر كثيراً على اللاعبين».

ودافع الكوكي عن خياراته بخصوص التشكيل الأساسي الذي اختاره لمواجهة صن داونز، مثلما دافع عن مشواره مع شباب بلوزداد في وجه الانتقادات التي تطاله.

واستطرد يقول: «بالنسبة للانتقادات، أنا متعود على الضغط، الأرقام التي حققها شباب بلوزداد هذا الموسم أفضل مما حققه في الموسمين الماضيين، وشباب بلوزداد لا يزال ينافس على لقب الدوري ولقب كأس الجزائر، ويسافر إلى جنوب أفريقيا من أجل إظهار وجه مغاير لذلك الذي أظهره رغم أن المهمة ستكون صعبة جداً».