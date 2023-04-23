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فيلادلفيا إلى نصف نهائي «الشرقية»

فيلادلفيا إلى نصف نهائي «الشرقية»
23 ابريل 2023 10:54

 
نيويورك (أ ف ب) 

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بلغ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز نصف نهائي المنطقة الشرقية من «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بحسمه سلسلة الدور الأول أمام مضيفه بروكلين نتس 4-0، رغم غياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد المصاب، فيما تقدّم لوس أنجلوس ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس على ممفيس جريزليز 2-1 في الغربية.
كما تقدّم فينيكس صنز على لوس أنجلوس كليبرز 3-1 في الغربية، فيما استفاد ميامي هيت من غياب نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ليتقدمه 2-1 في الشرقية.
وتأهل سيكسرز إلى نصف النهائي، ليواجه الفائز من سلسلة بوسطن سلتيكس وأتلانتا هوكس «يتقدم سلتيكس 2-1 قبل المباراة الرابعة»، بعدما قلب تأخره أمام نتس إلى فوز 96-88 في رابع مواجهة بينهما.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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