الريال يعبر سيلتا فيجو ويعزز «الوصافة الإسبانية»

مدريد(د ب أ)

عزز ريال مدريد موقعه في مركز الوصيف بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه سيلتا فيجو 2 /صفر في المرحلة الثلاثين.

واقترب ريال سوسيداد من التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ضيفه رايو فايكانو 2 /1، وفي مباريات أخرى فاز أوساسونا على ضيفه ريال بيتيس 3/ 2، كما تغلب أتلتيك بيلباو على مضيفه ألميريا 2 1/ وبلد الوليد على ضيفه جيرونا 1 /صفر.

وعلى ملعب سانتياجو برنابيو، حسم النادي الملكي فوزه على سيلتا فيجو بهدف في كل شوط، حيث تقدم ماركو أسينسيو بهدف في الدقيقة 42، ثم أضاف إيدير ميليتاو الهدف الثاني في الدقيقة 48.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق ثمان نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي يلتقي اليوم الاحد مع أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

ورغم صعوبة منافسة على برشلونة على لقب الدوري الإسباني، تبقى آمال ريال مدريد كبيرة في المنافسة بقوة على لقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه أوساسونا في السادس من مايو المقبل في نهائي الكأس، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب المربع الذهبي لدوري الأبطال.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في أول ربع ساعة، لكن دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

وكاد داني سيبايوس أن يفتتح التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 24، عبر تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى سيلتا فيجو.

وفرض الريال سيطرته بشكل كامل على مجريات المباراة بحثاً عن تسجيل هدف التقدم في الطريق نحو الفوز، لكنه لم ينجح في تحقيق مبتغاه طوال أول نصف ساعة.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول تقدم ماركو أسينسيو بهدف للنادي الملكي، بعدما تلقى تمريرة ذكية من البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، وقابلها بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى لمرمى الخصم.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف إيدير ميليتاو الهدف الثاني للريال، بعد ركلة ركنية نفذها ماركو اسينسيو وقابلها ميليتاو بضربة رأس قوية في الشباك.

وحاول سيلتا فيجو أن يستعيد إتزانه سريعاً والعودة إلى المباراة، لكن هجمات الفريق لم ترتق للغة الخطورة على مرمى النادي الملكي.

ومرت أخر ربع ساعة دون حدوث جديد لينتهي اللقاء بفوز الريال بهدفين دون مقابل.