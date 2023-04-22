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الرياضي

«وصافة لاتسيو» تهتز بالسقوط أمام تورينو

«وصافة لاتسيو» تهتز بالسقوط أمام تورينو
23 ابريل 2023 01:28

روما (د ب أ)
اقتنص تورينو فوزاً ثميناً من ملعب مضيفه لاتسيو 1 /صفر، في الوقت الذي ابتعد فيه ساليرنيتانا خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ساسولو 3 /صفر في المرحلة الحادية والثلاثين.
وفي مباراة ثالثة بالمرحلة ذاتها خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة سامبدوريا مع ضيفه سبيزيا. وعلى ملعب الأولمبيكو، سجل لاعب الوسط الصربي إيفان إليتش هدف الفوز لتورينو في الدقيقة 43.
الفوز رفع رصيد تورينو إلى 42 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد لاتسيو عند 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثالث، والذي بوسعه اقتناص الوصافة عبر الفوز على ضيفه نابولي المتصدر اليوم الأحد. 

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وعلى ملعب أريكي، جاءت أهداف ساليرنيتانا بتوقيع لورينزو بيرولا في الدقيقة التاسعة، وبولايي ديا في الدقيقة 20 ولاسانا كوليبالي في الدقيقة 65.
الفوز رفع رصيد ساليرنيتانا إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد ساسولو عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

لاتسيو
تورينو
الدوري الإيطالي
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