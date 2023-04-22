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الرياضي

الإيطالي يرفع «الإيقاف العنصري» عن لوكاكو

الإيطالي يرفع «الإيقاف العنصري» عن لوكاكو
23 ابريل 2023 01:18

روما(أ ف ب)

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رفع الاتحاد الايطالي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق مهاجم إنتر البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، بعد رد فعله اثر تعرضه لاساءة عنصرية بعد طرده في ذهاب نصف نهائي كأس ايطاليا ضد يوفنتوس (1-1).
وسيتمكن لوكاكو من خوض مباراة الإياب المقررة الأربعاء المقبل.
وطُرد لوكاكو حينها بالبطاقة الصفراء الثانية لاحتفاله بهدف أمام جماهير يوفنتوس، بعد ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ضمنت لإنتر التعادل 1-1، عندما وضع أصبعه على فمه وطلب من مشجعي يوفنتوس "الصمت".
وقال غجابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد إلغاء العقوبة: "مبدأ محاربة كل أشكال العنصرية يشكل أحد المبادئ التأسيسية للنظام الرياضي".
واضاف إن اللاعب "كان هدفاً، في عدة مناسبات، للكراهية والتمييز العنصري الخطير والمتكرر والبغيض على مستوى يمكن أن يبرر سلوكاً غير قانوني".
اما لوكاكو البالغ من العمر 29 عاماً فرحب بقرار الاتحاد الايطالي بقوله: "أنا سعيد حقاً بهذا القرار الصادر عن رئيس الاتحاد الذي أظهر حساسية كبيرة تجاه الموقف".
وختم: "لقد أظهر أن ثمة ارادة في محاربة العنصرية".

لوكاكو
إنترميلان
يوفنتوس
كأس إيطاليا
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