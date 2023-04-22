البايرن يطلب «استراحة» تصحيح المسار

ميونيخ (د ب أ)

أكد توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، أن فريقه افتقد إلى الطاقة خلال هزيمته على ملعب ماينز 1/3 اليوم السبت بالدوري الألماني لكرة القدم.

وتوقف رصيد بايرن ميونيخ في الصدارة عند 59 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند، الذي سيكون بوسعه اقتناص الصدارة عبر الفوز على ضيفه اينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق اليوم.

وتواصلت المسيرة الكارثية لبايرن ميونيخ تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، الذي خلف جوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني الشهر الماضي.

وتحت قيادة توخيل خرج النادي البافاري من دور الثمانية لكأس ألمانيا،بخسارته أمام ضيفه فرايبورج 1 2/ كما خرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1/4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بجانب تعثر الفريق في البوندسليجا للمرة الثانية على التوالي، حيث تعادل في مباراته السابقة مع مضيفه هوفنهايم بهدف لمثله.

وخلال سبع مباريات خاضها بايرن ميونيخ تحت قيادة توخيل، فاز الفريق مرتين فقط وخسر ثلاث مرات وتعادل في مباراتين.

وقال توخيل لشبكة «سكاي سبورتس»: المباراة كانت تحت السيطرة تماماً لكننا لم نسجل الهدف الثاني. وأضاف: هدف التعادل جاء من لا شيء، حينها لم يكن لدينا المزيد من الطاقة لتسجيل رد فعل، استقبال ثلاثة أهداف في غضون 12 دقيقة أمر لا يمكن حدوثه.

وأشار: لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، افتقدنا إلى الفاعلية، المشاكل واضحة، مرت ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع دون أن نحصل على يوم راحة، نحتاج إلى راحة لاستعادة النشاط.