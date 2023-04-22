الأحد 23 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

البايرن يطلب «استراحة» تصحيح المسار

البايرن يطلب «استراحة» تصحيح المسار
23 ابريل 2023 01:16

ميونيخ (د ب أ)
أكد توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، أن فريقه افتقد إلى الطاقة خلال هزيمته على ملعب ماينز 1/3 اليوم السبت بالدوري الألماني لكرة القدم.
وتوقف رصيد بايرن ميونيخ في الصدارة عند 59 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند، الذي سيكون بوسعه اقتناص الصدارة عبر الفوز على ضيفه اينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق اليوم.
وتواصلت المسيرة الكارثية لبايرن ميونيخ تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، الذي خلف جوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني الشهر الماضي. 

وتحت قيادة توخيل خرج النادي البافاري من دور الثمانية لكأس ألمانيا،بخسارته أمام ضيفه فرايبورج 1 2/ كما خرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1/4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بجانب تعثر الفريق في البوندسليجا للمرة الثانية على التوالي، حيث تعادل في مباراته السابقة مع مضيفه هوفنهايم بهدف لمثله. 

وخلال سبع مباريات خاضها بايرن ميونيخ تحت قيادة توخيل، فاز الفريق مرتين فقط وخسر ثلاث مرات وتعادل في مباراتين. 

أخبار ذات صلة
توخيل يفقد التعاطف في غرفة «البايرن»!
«البايرن» يسقط بـ «الثلاثة»

وقال توخيل لشبكة «سكاي سبورتس»: المباراة كانت تحت السيطرة تماماً لكننا لم نسجل الهدف الثاني. وأضاف: هدف التعادل جاء من لا شيء، حينها لم يكن لدينا المزيد من الطاقة لتسجيل رد فعل، استقبال ثلاثة أهداف في غضون 12 دقيقة أمر لا يمكن حدوثه. 

وأشار: لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، افتقدنا إلى الفاعلية، المشاكل واضحة، مرت ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع دون أن نحصل على يوم راحة، نحتاج إلى راحة لاستعادة النشاط.

بايرن ميونيخ
توماس توخيل
بروسيا دورتموند
الدوري الألماني
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى بورتسودان
اليوم 13:35
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
الاقتصادي
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
اليوم 13:01
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
الرياضي
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
اليوم 13:00
وزارة الخارجية المصرية
عربي ودولي
مصر تدعو رعاياها المتواجدين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة تمهيداً لإجلائهم
اليوم 12:38
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
الرياضي
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©