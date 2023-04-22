«السيتي» إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

لندن (رويترز)

أحرز رياض محرز ثلاثة أهداف، ليفوز مانشستر سيتي 3-صفر على شيفيلد يونايتد المنتمي لدوري الدرجة الثانية، ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد خروج «السيتي» من نصف النهائي في آخر ثلاثة مواسم، نجح فريق المدرب بيب جوارديولا الذي يتطلع إلى الفوز بثلاثية من الألقاب هذا الموسم، في عبور هذه العقبة بجدارة.

وبدأ شيفيلد، الطامح للصعود إلى الدوري الممتاز، المباراة بقوة، لكن محرز افتتح التسجيل لـ «السيتي» بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 43.

وجعل محرز النتيجة 2-صفر في الدقيقة 61، قبل أن يستكمل الثلاثية بعد خمس دقائق، مستفيداً من تمريرة منخفضة من جاك جريليش.

وهذه أول مرة يسجل فيها لاعب ثلاثة أهداف في نصف نهائي كأس الاتحاد، منذ أليكس دوسون مع مانشستر يونايتد أمام فولهام في 1958.

وتقام المباراة الأخرى في نصف النهائي بين مانشستر يونايتد وبرايتون آند هوف ألبيون اليوم، فيما يقام نهائي البطولة 3 يونيو المقبل.