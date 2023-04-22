«البايرن» يسقط بـ «الثلاثة»

ميونيخ (أ ف ب)

خسر بايرن ميونيخ أمام مضيفه ماينز 1-3، ضمن «المرحلة 29» من الدوري الألماني لكرة القدم، وافتتح بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية التسجيل عبر مهاجمه السنغالي ساديو ماني «29»، قبل أن يرد ماينز بـ «ثلاثية»، بفضل المهاجم الفرنسي لودوفيك أجورك «65»، واللوكسمبورجي لياندرو باريرو مارتينز «73»، والبديل الإسباني آرون مارتن كاريكول «79».

وتجمد رصيد البايرن الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم عند 59 نقطة، وفي المقابل، يملك ماينز الذي لم يخسر منذ 11 فبراير 45 نقطة، لينافس فريق المدرب الدنماركي بو سفنسون على المراكز الأوروبية.

وتتابعت سقطات عملاق بافاريا الذي يمر بفترة صعبة، مع وصول مدربه الجديد توماس توخل، بدلاً من يوليان ناجلسمان «المقال» من مهامه، حيث خرج من الكأس المحلية، وثم من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي «خسر صفر-3 ذهاباً وتعادل 1-1 إياباً».