الأحد 23 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«البايرن» يسقط بـ «الثلاثة»

«البايرن» يسقط بـ «الثلاثة»
23 ابريل 2023 01:59

ميونيخ  (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
توخيل يفقد التعاطف في غرفة «البايرن»!
البايرن يطلب «استراحة» تصحيح المسار

خسر بايرن ميونيخ أمام مضيفه ماينز 1-3، ضمن «المرحلة 29» من الدوري الألماني لكرة القدم، وافتتح بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية التسجيل عبر مهاجمه السنغالي ساديو ماني «29»، قبل أن يرد ماينز بـ «ثلاثية»، بفضل المهاجم الفرنسي لودوفيك أجورك «65»، واللوكسمبورجي لياندرو باريرو مارتينز «73»، والبديل الإسباني آرون مارتن كاريكول «79».
وتجمد رصيد البايرن الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم عند 59 نقطة، وفي المقابل، يملك ماينز الذي لم يخسر منذ 11 فبراير  45 نقطة، لينافس فريق المدرب الدنماركي بو سفنسون على المراكز الأوروبية.
وتتابعت سقطات عملاق بافاريا الذي يمر بفترة صعبة، مع وصول مدربه الجديد توماس توخل، بدلاً من يوليان ناجلسمان «المقال» من مهامه، حيث خرج من الكأس المحلية، وثم من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي «خسر صفر-3 ذهاباً وتعادل 1-1 إياباً».

بايرن ميونيخ
ماينز
الدوري الألماني
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى بورتسودان
اليوم 13:35
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
الاقتصادي
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
اليوم 13:01
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
الرياضي
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
اليوم 13:00
وزارة الخارجية المصرية
عربي ودولي
مصر تدعو رعاياها المتواجدين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة تمهيداً لإجلائهم
اليوم 12:38
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
الرياضي
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©