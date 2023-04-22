نهائي كأس رئيس الدولة.. تحضيرات خاصة لنسخة استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

يُواصل فريق عمل اتحاد الكرة سلسلة اجتماعاته التنسيقية اليومية في العاصمة أبوظبي، استعداداً للمباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تجمع فريقي الشارقة والعين يوم الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

ويعقد فريق العمل المُكلف بتنظيم النهائي الأغلى اجتماعاته مع مختلف الجهات المسؤولة، بهدف التحضير المناسب للحدث الرياضي الكروي الأبرز في الإمارات، إلى جانب زياراته الميدانية لملعب المباراة لوضع اللمسات الخاصة على حفل ما قبل المباراة، التي من المنتظر أن تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً، ليس على مستوى جماهير الفريقين فحسب، وإنما على المستوى العام، نظراً للقيمة الغالية للبطولة.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أن تأهل الشارقة والعين إلى نهائي كأس رئيس الدولة سيجعل من نهائي أغلى البطولات حدثاً رياضياً متميزاً في عام 2023 بسبب شعبية الفريقين، فضلاً عن قوتهما الفنية ووجود نجوم مميزين في صفوفهما.

وقال: «أتقدم بالتهنئة للفريقين بمناسبة صعودهما إلى نهائي ينتظره الكثيرون، وكذلك يتابعه جمهور واسع خارج الدولة».

وأشار الأمين العام إلى أن نهائي أغلى البطولات لم يعد حدثاً كروياً فحسب، بل أصبح حدثاً اجتماعياً تحضره العائلة للاستمتاع بالفعاليات التي تُقام على هامش المباراة، وبالأجواء الرائعة داخل الملعب، مؤكداً أن نهائي 2023 سيكون نسخة مليئة بالإثارة والتشويق.