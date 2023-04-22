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الترجي يُحلق في سماء «أرض الكناري»

الترجي يُحلق في سماء «أرض الكناري»
23 ابريل 2023 01:59

القاهرة (أ ف ب) 

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عاد الترجي التونسي بالأمر الأهم من مباراته القوية أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بعدما تغلب عليه بهدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وسجل الهدف الوحيد محمد علي بن حمودة «54». 
وقدم بطل الدوري التونسي مباراة ضعيفة المستوى، إلا أنه عرف كيف يخرج بنتيجة مهمة وضعته على مشارف نصف النهائي.
وقال المدرب المساعد نادر داود بعد اللقاء: «صحيح لم نقدم الأداء المطلوب، ولكن استطعنا التفوق، إنما لم نتأهل بعد، إذ تنتظرنا مواجهة صعبة في رادس».
وأضاف: «كنا على يقين بأن الفريق الجزائري سيصعب الأمور علينا، عبر رمي كل أوراقه منذ البداية، وتعاملنا مع الموقف بتأنٍ، ولا سيما بعد افتتاح التسجيل، إذ حاولنا تسيير الأمور على طريقتين، وقمنا بتغييرات فعّالة للحد من خطورة لاعبي الشبيبة».
باغت الترجي منافسه على غفلة من دفاعه، عندما لعب الليبي كرة من رمية تماس مباشرة، إلى محمد علي بن حمودة الذي توغل قليلاً وأسكن الكرة في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس حديد في الدقيقة 54.
وهاجم لاعبو القبائل بضراوة، سعياً لإدراك التعادل الذي كاد يتحقق عندما اخترق مصطفى عليلي عن الناحية اليسرى، وسدد كرة قوية من مسافة قريبة تصدى لها بن شريفية.
وواصل الحارس الدولي التونسي تصدياته، وهذه المرة بقدمه تجاه تسديدة عليلي، مبقياً على شباكه نظيفة.

الترجي التونسي
دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل
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