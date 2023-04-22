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ليفربول يلدغ نوتنجهام فورست

ليفربول يلدغ نوتنجهام فورست
22 ابريل 2023 20:44

لندن(أ ف ب)
عمّق ليفربول جراح ضيفه نوتنجهام فورست المهدد بالهبوط، بالفوز عليه بصعوبة 3-2 في المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم، ليبقي على آماله الضئيلة في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وسجل البرتغالي ديوجو جوتا (47 و55) والمصري محمد صلاح (70) أهداف ليفربول، ونيكو وليامس (51) ومورغن غيبز وايت (67) هدفي نوتنجهام فورست.
ورفع ليفربول رصيده الى 50 نقطة في المركز السابع، متخلفاً بفارق 6 نقاط عن نيوكاسل الرابع آخر المتأهلين الى دوري الأبطال في الوقت الحالي، مع العلم أن الأخير يلعب مباراته في هذه الجولة ضد توتنهام الخامس الأحد.
في المقابل، تجمد رصيد نوتنجهام عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر، متأخراً بفارق نقطة عن ليستر سيتي وإيفرتون في المركزين الـ 17 والـ 19 توالياً مع 28 نقطة لكل منهما.
صمد نوتنجهام الذي صعد إلى الدرجة الممتازة هذا الموسم، بعد غياب دام منذ عام 1999 في الشوط الاول على الرغم من نسبة الاستحواذ الكبيرة لليفربول.
وفي مطلع الشوط الثاني نجح جوتا في افتتاح التسجيل من كرة رأسية (47)، لكن نوتنجهام أدرك التعادل عبر لاعب ليفربول السابق نيكو وليامز (51).
ومنح جوتا التقدم مرة أخرى لليفربول، عندما وصلته الكرة وظهره إلى المرمى داخل المنطقة فاستدار على نفسه وأطلقها يسارية زاحفة داخل الشباك (55).
وأبى نوتنجهام إلاّ أن يعادل النتيجة مرة جديدة عبر تسديدة جيبز وايت، التي ارتطمت بقدم أحد مدافعي ليفربول وخدعت الحارس البرازيلي أليسون.
بيد أن الكلمة الاخيرة كانت للمصري صلاح الذي استغل كرة عرضية من ترنت الكسندر أرنولد، ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك رافعاً رصيده الى 16 هدفاً في الدوري هذا الموسم.
وقلب ليستر سيتي تخلفه أمام ضيفه ولفرهامبتون إلى فوز 2-1. 

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وتقدم الخاسر بهدف لمهاجمه البرازيلي ماتيوس كونيا (13)، ورد ليستر بهدفين للنيجيري كيليتشي ايهياناتشو (37 من ركلة جزاء) والبلجيكي تيموتي كاستاني (75).
وأوقف برنتفورد سلسلة من خمسة انتصارات لأستون فيلا بتعادله معه 1-1. سجل للأول هدافه إيفان توني (65) وعادل الثاني بواسطة البرازيلي دافيد لويز (88).
وتعادل كريستال بالاس مع إيفرتون سلباً.

محمد صلاح
ليفربول
توتنهام
نيوكاسل
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