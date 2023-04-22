برشلونة يستعيد بيدري ودي يونج قبل «قمة أتلتيكو»

مدريد (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

رحب تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة، بعودة بيدري وفرينكي دي يونج إلى صفوف الفريق، حيث استعاد لاعبا خط الوسط لياقتهما وباتا جاهزين للمشاركة في المباراة المرتقبة، أمام أتلتيكو مدريد غداً الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يشارك بيدري مع برشلونة منذ تعرضه لإصابة في الفخذ خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل مع مانشستر يونايتد الإنجليزي 2/ 2 في بطولة الدوري الأوروبي في فبراير الماضي.

وكان من المتوقع أن يعود الإسباني الدولي إلى الملاعب عبر مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في مارس الماضي، والتي انتهت بفوز برشلونة 2/ 1، لكنه تعرض لانتكاسة خلال برنامج التعافي.

وغاب بيدري عن 11 مباراة لبرشلونة، كما افتقد الفريق جهود دي يونج في مبارياته الأربع الماضية، بسبب إصابة مشابهة.

وتعثر برشلونة بالسقوط في فخ التعادل السلبي لمباراتين متتاليتين في الدوري أمام جيرونا وخيتافي، لكنه يمكنه الاستفادة من جديد من جهود بيدري ودي يونج عندما يلتقي أتلتيكو غداً.

وقال تشافي: «بيدري يساعدنا، وكذلك فرينكي»، وأضاف: «هما عنصران أساسيان ولاعبان حيويان، لكن علينا أن نقول أيضاً إننا قدمنا مباريات رائعة من دونهما».

وواصل: «في النهاية، يتعلق الأمر بالفكر وأسلوب اللعب. نحن في وضع مميز في الدوري الإسباني، واللاعبون يدركون هذا. قدمنا مباريات رائعة في غياب بعض اللاعبين الأساسيين».

وأضاف تشافي: «بيدري يلعب دوراً أساسياً في التمريرات الأخيرة. هو ينسجم بشكل رائع مع ليفاندوفسكي، هما متوافقان بشكل جيد للغاية. عودته تشكل نبأ رائعاً، ليس فقط بالنسبة لروبرت».

ويتفوق برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة أمام ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، وذلك قبل تسع مراحل من نهاية الموسم، وبالتالي يبدو برشلونة قريباً من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 2019.