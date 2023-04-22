منتخب هوكي الجليد يواجه المكسيك بطموح التتويج بكأس العالم

إسطنبول (وام)



يلتقي منتخب هوكي الجليد مع المكسيك، الأحد، في الجولة الخامسة والأخيرة لكأس العالم «المستوى الثاني B»، بطموح الفوز لإعلان تتويجه رسمياً باللقب.

يملك منتخبنا أفضلية كبيرة في التتويج باللقب، إذ يبتعد بفارق 3 نقاط عن بلجيكا وبلغاريا «9 نقاط» لكل منهما، بالإضافة إلى تفوقه عليهما في المواجهات المباشرة.

وحصد منتخبنا 12 نقطة، وضعته في الصدارة العالمية، مستفيداً من الفوز الرابع توالياً في الجولة الماضية على بلغاريا 7-2، حيث سبق له الفوز في الجولات الماضية على كلٍ من منتخبات تركيا 8-صفر، وبلجيكا 4- 3 ونيوزيلندا 7-1.

وتشهد الجولة الأخيرة أيضاً لقاء المنتخب البلجيكي «الوصيف» مع بلغاريا، فيما تواجه تركيا منتخب نيوزيلندا.

وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، رئيس البعثة، أن اللاعبين أثبتوا أنهم في مستوى المسؤولية للدفاع عن الطموحات في التتويج بكأس العالم، وقدموا عروضاً قوية ومشرفة في هذا المحفل العالمي الكبير.

وأضاف: «فخورون بما تحقق في البطولة، ونتطلع إلى تأكيد جدارتنا بالنتائج التي حققها المنتخب على حساب منتخبات قوية، وثقتنا كبيرة في أن المواجهة الأخيرة ستشهد مستوى جيداً للاعبين على غرار المباريات الماضية».

وعبر لاعبو منتخبنا الوطني عن تفاؤلهم بحسم اللقب والتتويج رسمياً في المباراة المقررة الأحد، في ختام منافسات كأس العالم، والرغبة القوية في متابعة الانتصارات المشرفة.

وأكد جمعة الظاهري قائد منتخبنا، أن شعارهم في لقاء اليوم أمام المكسيك «لا بديل عن حصد النقاط الثلاث»، لتأكيد جدارة المنتخب بالنتائج الجيدة التي حققها، وردة الفعل المتميزة من جميع اللاعبين. وقال: «قطعنا نحو 90% من مشوار التتويج باللقب، ولن نفرط في المواجهة الأخيرة، لأننا نسعى لتأكيد مرحلة التطور التي حققها المنتخب، تتويجاً للجهود التي بذلت في الفترة الماضية، وانطلاقاً من الفوز باللقب السابق في (المستوى الثالث A)، فإننا نأمل أن تكون المحصلة الختامية بمستوى التوقعات».

وأشار اللاعب سيف العامري إلى أن النتائج المشرفة التي حققها المنتخب في كأس العالم بتركيا تتوّج الجهود التي بُذلت للاستعداد بالمرحلة الماضية، والأجواء الإيجابية التي مهدت الطريق لهذه المحصلة الممتازة، وقال: «نتمنى أن تكون محصلتها النهائية الفوز على المكسيك والتتويج رسمياً باللقب».

وقال اللاعب عبدالله محمد إن النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في كأس العالم بتركيا، تعكس التطور الذي حققته اللعبة في السنوات الماضية، بفضل دعم القيادة الرشيدة.

وأضاف: «تتبقى لنا المحطة الأخيرة في كأس العالم أمام منتخب المكسيك، وطموحنا (العلامة الكاملة) في جميع المباريات، مع الاحترام الكامل للمنتخب المكسيكي، وجميع اللاعبين يدركون أهمية الفوز في الجولة الأخيرة».