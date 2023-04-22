جريزمان عن هذه المواجهة: أليس بمقدورنا أن نفعلها؟

أنور إبراهيم (القاهرة)

تحدث النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان عن الموقعة المهمة التي يستضيف فيها برشلونة بالكامب نو، أتليتكو مدريد في إطار الجولة 30 للدوري الإسباني «الليجا»، باعتباره نال شرف اللعب لهذين الفريقين الإسبانيين.

وقال في حديث لشبكة «دازن»: «لعبت موسمين للبارسا، كان الموسم الأول معقداً، حيث لم أكن ألعب وجلست بديلاً في أغلبه، واحتجت لوقت للتأقلم مع نظام اللعب الجديد ومركزي الجديد أيضاً، وكنت مطالباً بالتعود على كل هذا».

وأضاف جريزمان بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع منتخب «الديوك» قائلاً: «الموقف تغير تدريجياً خلال الموسم الثاني لدرجة جعلتني سعيداً وأقدر كثيراً هذا الموسم الأفضل لي».

وواصل جريزمان حديثه قائلاً: «بعد هذا الموسم الثاني عدت لأتليتكو ولمديري الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، وكانت عودة حميدة ظهرت أثارها واضحة في 2023، حيث نجح (الأتليتي) في التألق في النصف الثاني من الموسم، بعد البداية الباهتة التي استهله بها والتي فقد خلالها الكثير من النقاط».

وقال جريزمان: «ربما يكون لهذه الموقعة بين (البارسا) و(الروخي بلانكوس) تأثير حاسم على لقب (الليجا)».

وتابع جريزمان قائلاً: «نحن نفوز الآن بكل مبارياتنا ونمر بأفضل فترة لنا هذا الموسم، ويمكننا أن نطرح على أنفسنا سؤالاً: أليس بمقدورنا أن نفعلها ونفوز على برشلونة في هذه الموقعة المهمة؟ نحن نفكر بقوة في ذلك وربما نجحنا في تحقيق الفوز في (الكامب نو)».

وشدد جريزمان على أن «الأتليتي» يمر فعلاً بأفضل حالاته وعلق قائلاً: «علينا أن نستفيد من ذلك، وها نحن أمامنا مباراة صعبة وعلينا أن نلعبها بصورة جيدة، وأن نسعى للفوز بها والعودة بالثلاث نقاط، حتى تستمر المنافسة على لقب (الليجا)».

بدأ أنطون جريزمان المولود في 21 مارس 1991 (32 عاماً) مسيرته الاحترافية في ريال سوسيداد (09/2014) ثم أتليتكو مدريد (14/2019) ومنه إلى برشلونة (19/2021) ثم أُعير للأتليتي موسم (21/2022)، وعاد بعدها بصفة نهائية إلى أتليتكو في صيف 2022.

ولعب جريزمان لمنتخبي فرنسا تحت 19 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2014. وحصل مع «الديوك» على وسام جوقة الشرف برتبة فارس، بعد الفوز بمونديال روسيا 2018.

وفي سياق متصل، صرح إنريكي سيريزو، رئيس أتليتكو مدريد، بأن فريقه ما زالت لديه الفرصة للمنافسة على اللقب، مشيراً إلى أنه ذاهب إلى «الكامب نو» من أجل الفوز بالنقاط الثلاث.

وقال: «ما زالت هناك 9 مباريات متبقية على نهاية الموسم، أي ما مجمله 27 نقطة، وكل الاحتمالات واردة، والفرصة ما زالت قائمة»، معرباً عن أمله في تعرض برشلونة وريال مدريد لخسارة بعض مبارياتهما القادمة، لتزداد فرصة «الروخي بلانكوس» في الفوز باللقب.