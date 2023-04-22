ديوكوفيتش يغازل «رولان جاروس»

لندن (رويترز)

بدا نوفاك ديوكوفيتش بعيداً عن أفضل مستوياته خلال خسارته في دور الثمانية لبطولة سربسكا المفتوحة للتنس، أمام دوسان لايوفيتش، لكن اللاعب الصربي قال إنه لا يزال يأمل في الوصول لأفضل أداء له على الملاعب الرملية قبل بطولة فرنسا المفتوحة الشهر المقبل.

وخسر ديوكوفيتش أربعة أشواط فقط في مقابلتيه السابقتين مع مواطنه لايوفيتش، لكن المصنف الأول على العالم أهدر فرصاً عدة للتفوق على منافسه أمس الجمعة، واستغل نقطة واحدة من 16 نقطة لكسر الإرسال ليخسر 6-4 و7-6.

وتعني هذه الهزيمة خروج ديوكوفيتش للمرة الثانية مبكراً من بطولة في غضون أسبوعين، بعد هزيمته في الدور الثالث أمام لورينتسو موسيتي في بطولة مونت كارلو للأساتذة الأسبوع الماضي.

وقال ديوكوفيتش للصحفيين بعد الهزيمة في بانيا لوكا بالبوسنة والهرسك «لعب لايوفيتش جيداً. من ناحية أخرى لعبت أسوأ بكثير مما كنت أريد.

لا يمكنني الفوز بالمباريات ضد منافسين يتمتعون بهذه الصلابة على هذا النوع من الأرضيات من خلال اللعب بهذه الطريقة. لم أشعر أنني بحالة جيدة في الملعب، كانت ساقاي بطيئتين وحركتي خاملة، وأهدرت العديد من الضربات ومن دون تركيز تماماً. لعبت جيداً في بعض الأحيان لكنني لعبت أقل من أدائي بشكل ملحوظ».

ومع غياب رافائيل نادال عن سلسلة من البطولات على الملاعب الرملية بسبب الإصابة، يتطلع ديوكوفيتش إلى بناء الزخم قبل بطولة فرنسا المفتوحة، حيث سيستهدف اللاعب الصربي حصد لقبه الـ 23 في البطولات الأربع الكبرى، وفض الشراكة مع اللاعب الإسباني.

وتبدأ بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، في 28 مايو المقبل.

وقال ديوكوفيتش الذي يعاني أيضاً من إصابة في المرفق: «أتمنى أن أصل إلى أفضل أداء من أجل رولان جاروس. أريد أن أقدم أفضل ما لدي هناك.

الظروف مختلفة تماماً هناك مقارنة بمونت كارلو وبانيا لوكا. لا يزال هناك أسابيع عدة للتدريب واللعب. في المواسم السابقة، كانت دائماً بدايتي غير مرضية وبطيئة على الملاعب الرملية، ثم لعبت بشكل أفضل في المراحل النهائية. أتمنى أن أكرر النمط نفسه هذا العام».