الأحد 23 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديوكوفيتش يغازل «رولان جاروس»

ديوكوفيتش يغازل «رولان جاروس»
22 ابريل 2023 14:31

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
نادال يُعلن انسحابه من دورة مدريد
ديوكوفيتش يعترف: المرفق الأيمن ليس في حالة مثالية

بدا نوفاك ديوكوفيتش بعيداً عن أفضل مستوياته خلال خسارته في دور الثمانية لبطولة سربسكا المفتوحة للتنس، أمام دوسان لايوفيتش، لكن اللاعب الصربي قال إنه لا يزال يأمل في الوصول لأفضل أداء له على الملاعب الرملية قبل بطولة فرنسا المفتوحة الشهر المقبل.
وخسر ديوكوفيتش أربعة أشواط فقط في مقابلتيه السابقتين مع مواطنه لايوفيتش، لكن المصنف الأول على العالم أهدر فرصاً عدة للتفوق على منافسه أمس الجمعة، واستغل نقطة واحدة من 16 نقطة لكسر الإرسال ليخسر 6-4 و7-6.
وتعني هذه الهزيمة خروج ديوكوفيتش للمرة الثانية مبكراً من بطولة في غضون أسبوعين، بعد هزيمته في الدور الثالث أمام لورينتسو موسيتي في بطولة مونت كارلو للأساتذة الأسبوع الماضي.
وقال ديوكوفيتش للصحفيين بعد الهزيمة في بانيا لوكا بالبوسنة والهرسك «لعب لايوفيتش جيداً. من ناحية أخرى لعبت أسوأ بكثير مما كنت أريد.
لا يمكنني الفوز بالمباريات ضد منافسين يتمتعون بهذه الصلابة على هذا النوع من الأرضيات من خلال اللعب بهذه الطريقة. لم أشعر أنني بحالة جيدة في الملعب، كانت ساقاي بطيئتين وحركتي خاملة، وأهدرت العديد من الضربات ومن دون تركيز تماماً. لعبت جيداً في بعض الأحيان لكنني لعبت أقل من أدائي بشكل ملحوظ».
ومع غياب رافائيل نادال عن سلسلة من البطولات على الملاعب الرملية بسبب الإصابة، يتطلع ديوكوفيتش إلى بناء الزخم قبل بطولة فرنسا المفتوحة، حيث سيستهدف اللاعب الصربي حصد لقبه الـ 23 في البطولات الأربع الكبرى، وفض الشراكة مع اللاعب الإسباني.
وتبدأ بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، في 28 مايو المقبل.
وقال ديوكوفيتش الذي يعاني أيضاً من إصابة في المرفق: «أتمنى أن أصل إلى أفضل أداء من أجل رولان جاروس. أريد أن أقدم أفضل ما لدي هناك.
الظروف مختلفة تماماً هناك مقارنة بمونت كارلو وبانيا لوكا. لا يزال هناك أسابيع عدة للتدريب واللعب. في المواسم السابقة، كانت دائماً بدايتي غير مرضية وبطيئة على الملاعب الرملية، ثم لعبت بشكل أفضل في المراحل النهائية. أتمنى أن أكرر النمط نفسه هذا العام». 

ديوكوفيتش
نادال
رولان جاروس
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى بورتسودان
اليوم 13:35
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
الاقتصادي
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
اليوم 13:01
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
الرياضي
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
اليوم 13:00
وزارة الخارجية المصرية
عربي ودولي
مصر تدعو رعاياها المتواجدين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة تمهيداً لإجلائهم
اليوم 12:38
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
الرياضي
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©