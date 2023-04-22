الرويحي: حققنا 50% من البقاء

علي معالي(دبي)

حقق محمد سالم الرويحي «37 عاماً» حارس دبا، رقماً قياسياً في مشواره الكروي، للمرة الأولى بالمساهمة الإيجابية في 5 مباريات متتالية، غيرت مسار الفريق بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، عبر الفوز في 3 مباريات والتعادل في إثنين، ليحصد 11 نقطة ساهمت في زيادة أمل البقاء في دوري المحترفين بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة، ومنحت الصدفة الرويحي هذا الإنجاز، بعد أن كانت اللقاءات الخمسة، هي الأولى التي يشارك فيها اللاعب هذا الموسم بواقع 450 دقيقة.

وكانت أول مباراة له هذا الموسم بالمحترفين في الجولة الـ 19 أمام اتحاد كلباء، وانتهت بالتعادل 2-2، والثانية أمام بني ياس وانتهت بفوز «النواخذة» 2- 0، والتفوق في الثالثة على خورفكان 1- 0، وانتهت الرابعة أمام الوحدة بالتعادل 1-1، وحسم الفريق في المباراة الخامسة الفوز على 1- 0، وتألق محمد الرويحي بشكل لافت للنظر أمام الوحدة والبطائح، ليعيد الأمل مجدداً لفريقه، ويُبحر معهم في طريق البقاء بـ «المحترفين».

وتعد الـ 11 نقطة التي حصل عليها «النواخذة» تحت حراسة «الرويحي»، هي الأولى في مشواره خلال مسيرته الممتدة بين أكثر من فريق.

من جانبه، قال محمد الرويحي: البقاء بدوري أدنوك للمحترفن حالياً تحقق بنسبة 50%، وهو ما يدفعنا مباراة بعد الأخرى إلى القتال بشرف في أرض الملعب من أجل النقاط الثلاث في كل مباراة، ولدينا عزيمة كبيرة وجمهور يقف خلفنا بمنتهى القوة، وإدارة تدعمنا بكل طاقتها من أجل البقاء بعد الهزة العنيفة التي أصابتنا في البداية«.

وأضاف: ما حدث نعتبره انتفاضة كروية مثيرة، سواء بتواجد حسن العبدولي مدرباً، وكذلك ما حدث في الانتقالات الشتوية من انتدابات وتعاقدات جديدة في صفوفنا صنعت الفارق، وجعلتنا نصل إلى ما نحن عليه الآن من طموح البقاء، ووقفة جمهورنا خلفنا ليست بجديدة عليهم، وأهدرنا الكثير من النقاط والمباريات منذ بداية الموسم، ولكن أرى الآن الروح عالية لدى الجميع من أجل تصحيح المسار، ونحن ننظر حالياً إلى كل مباراة على حدة».