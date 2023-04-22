«الفرسان» و«الإمبراطور» في «ديربي العيد»



معتصم عبدالله (دبي)



تقف صدارة شباب الأهلي لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 50 نقطة، أمام اختبار «ديربي» ثاني على التوالي أمام ضيفه الوصل «الرابع» وله 43 نقطة، في قمة مواجهات «الجولة 24»، مساء الأحد، على «استاد راشد»، وتشهد أيضاً استقبال بني ياس «الحادي عشر» لضيفه العين «الوصيف» بـ 47 نقطة و«المتربص» بالقمة، فيما يفتتح الشارقة «الخامس» وضيفه اتحاد كلباء «الثامن» الجولة على ملعب الأول بـ «الإمارة الباسمة».

وتتواصل مواجهات «جولة العيد» بإقامة أربع مباريات، الاثنين، حيث تتركز الأنظار على صراع تجنب الهبوط إلى جانب الظفرة، حينما يستضيف دبا «قبل الأخير» برصيد «15 نقطة» النصر، ويحل البطائح «الثاني عشر» بـ 12 نقطة ضيفاً على الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، ويواجه خورفكان «العاشر» بـ 24 نقطة الوحدة، ويستقبل عجمان الظفرة.

ولن تكون مهمة «الفرسان» المتعثر بالتعادل 2-2 في مباراة الجولة الماضية أمام مضيفه النصر، سهلة في مواجهة «الديربي» الثاني على التوالي أمام الوصل، عطفاً على التقارب الكبير في نتائج مواجهات «الديربي» خلال الموسم الحالي، بعدما حصد شباب الأهلي 7 نقاط، بالفوز على النصر والوصل على التوالي، في الدور الأول، مقابل التعادل مع «العميد» في الدور الثاني، في الوقت الذي حصد فيه «الإمبراطور» 6 نقاط من مباراتيه أمام النصر.

ويتسلح شباب الأهلي بأفضليته في المواجهات المباشرة أمام مضيفه الوصل، بالفوز في 12 مباراة، من أصل 27 مباراة جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، مقابل 8 انتصارات للوصل، والتعادل في 7 مباريات، وسجل «الفرسان» 46 هدفاً في مرمى المنافس، مقابل 34 هدفاً استقبلتها شباكه.

وشدد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب «الفرسان» على الأهمية الخاصة لمباراة «الديربي» أمام الوصل، وقال: «فريقي محظوظ لامتلاكه مجموعة من اللاعبين المتميزين أصحاب الاحترافية العالية، لم يكن لدينا الوقت الكافي للإعداد بسبب العيد، ولكني أثق في ردة فعل اللاعبين الإيجابية، وتقديم أفضل ما لديهم في المباراة المرتقبة».

من جانبه، أكد خوان بيتزي، مدرب الوصل جاهزية فريقه، وقال: «نستعد بشكل جيد للقاء شباب الأهلي، ولكن نواجه بعض الغيابات، وفي ذات الوقت ثقتي كبيرة في قدرة باقي اللاعبين على تعويض ذلك، وتقديم العرض المنتظر، وتحقيق النتيجة المطلوبة».

البرنامج



مباريات الأحد

الشارقة - اتحاد كلباء 18:00

شباب الأهلي - الوصل 20:45

بني ياس - العين 20:45

مباريات الاثنين

خورفكان - الوحدة 18:00

عجمان - الظفرة 18:00

دبا - النصر 20:45

الجزيرة - البطائح 20:45