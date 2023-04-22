«قطبا نهائي الكأس» يواجهان بني ياس واتحاد كلباء



دبي (الاتحاد)



يخوض العين والشارقة، قطبا النهائي المرتقب للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، المقرر مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد، «البروفة الأخيرة» من خلال مباريات «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، غداً «الأحد»، حينما يحل «الزعيم» ضيفاً على بني ياس بملعب الأخير بالشامخة، ويستقبل الشارقة على ملعبه بـ «الإمارة الباسمة» ضيفه اتحاد كلباء.

ويطارد «الزعيم»، صاحب وصافة الترتيب الحالي للدوري برصيد 47 نقطة «المتصدر»، في مواجهة «السماوي» المتعثر بالخسارة أمام الوصل 0-3 في الجولة الماضية، والتي وضعت الفريق تحت طائلة التهديد بالهبوط، باحتلاله الـ المركز 11 وله 22 نقطة.

وتميل كفة الأفضلية في المواجهات المباشرة ما بين بني ياس والعين إلى الأخير برصيد 12 فوزاً، مقابل 4 انتصارات لـ «السماوي»، والتعادل في 7 مواجهات أخرى، ويملك هجوم «الزعيم» في جعبته 43 هدفاً في مرمى بني ياس مقابل 26 هدفاً استقبلتها شباكه.

وعلى استاد الشارقة، ينشد «الملك» المتراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، تحقيق فوز معنوي أمام ضيفه «النمور» الثامن بـ 29 نقطة، وذلك قبل مباراة نهائي الكأس المرتقبة أمام العين.

ويملك الشارقة أفضلية مطلقة في المواجهات أمام اتحاد كلباء بخسارة واحدة في 13 مواجهة سابقة جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، مقابل 9 انتصارات والتعادل في ثلاث مباريات، وسجل «الملك» 24 هدفاً في شباك «النمور»، مقابل 9 أهداف استقبلتها شباكه.

«ثنائيات» لابا تهدد «السماوي»

يمر التوجولي لابا كودجو مهاجم العين بأفضل فتراته مع فريقه حالياً في الدوري، بعدما احتفل في الجولة الماضية بتسجيل هدفين قاد بهما «الزعيم» إلى الفوز أمام ضيفه الشارقة، وهي «الثنائية الخامسة»، في سجل المهاجم التوجولي بالدوري خلال الموسم، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 25 هدفاً.

90 % بصمة الأجانب مع «الملك»



تعد أهداف الأجانب الورقة الرابحة في هجوم الشارقة بالدوري خلال الموسم الحالي بنسبة 90%، بعدما سجلوا 36 هدفاً من أصل 40 هدفاً للفريق في الدوري، ويتصدر البرازيلي كايو لوكاس قائمة هدافي الشارقة برصيد 9 أهداف.