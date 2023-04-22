الوصل يطلب فتح باب تسجيل «أجانب السلة»



علي معالي (دبي)



عاد الوصل من بعيد، بحصوله على المركز الثالث في دوري كرة السلة هذا الموسم، وتقلد الميدالية البرونزية، بعد غياب سنوات طويلة عن منصة التتويج، وذلك تحت قيادة المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم، والذي سبق أن حصد مع «الإمبراطور» 9 بطولات من 2005 إلى 2009.

واستطاع المدرب أن يُعيد إلى «الإمبراطور» هيبته من جديد، بدليل تفوقه على فرق المقدمة أكثر من مرة، منها شباب الأهلي والشارقة والنصر، وهو ما لم يحدث منذ سنوات.

أكد عبدالحميد إبراهيم والملقب بـ «حميدو»، أنه يعتبر الوصل هو البطل هذا الموسم، في ظل ما حققه من نتائج ومستويات، أثبتت أنه بإمكانيات قليلة نجح «فهود زعبيل» في استعادة التوازن.

وقال: دخلت تجربة الوصل في نوع من التحدي، وأرى نفسي ناجحاً في ذلك، خاصة أن الجميع يدرك فارق الإمكانيات والصرف في الوصل مثلاً وبقية فرق المقدمة، ومع ذلك قدمنا موسماً يؤكد براعة الفريق، وعودته إلى الوقوف على منصات التتويج، ولابد من توجيه الشكر إلى إدارة النادي التي وقفت خلف الفريق، وأطلب منهم الاستمرار في العمل بعد البناء الجيد في «بيت الفهود»، لأن هؤلاء اللاعبين هم مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: من المفترض أن نكون في نهائي الدوري، خاصة أننا قدمنا مباراة رائعة أمام شباب الأهلي ذهاباً وإياباً، وحتى في «الفاصلة»، ويمكن القول إننا نملك عناصر متميزة على «دكة البدلاء»، وكانت معاناة كبيرة في السنوات الماضية، وأشكر شباب الأهلي على دعمهم لصفوفنا باللاعب خليفة خليل على سبيل الإعارة، وقدم موسماً جيداً معنا حتى الآن، والإشادة بمجموعة اللاعبين التي خاضت غمار الدوري، ومنهم خالد خليفة، وراشد أيمن، وخميس محمد، ومحمد محمود «كوبي»، وعبدالعزيز خليفة، وسيف محمد، إضافة إلى «الثنائي» الأجنبي أمير جبار ونيكولاس.

وقال حميدو: على إدارة الوصل أن تتعاقد في الموسم الجديد مع مدرب شاب، يستطيع تفجير طاقات الشباب في «الفهود»، ورغم أن عقدي مع الوصل مستمر لموسم جديد آخر، لكنني أكتفي بهذا الموسم الذي نجحنا فيه، خاصة أن الفريق يحتاج إلى مدرب شاب يقوم بالبناء على ما وصلنا إليه في الوقت الراهن من تطور كبير.

وأضاف: عندما توليت مهمة الوصل لم يكن بيننا عقد رسمي، بل مجرد اتفاق شفهي، وبالفعل عملت خارج النادي على أحد الشواطئ، وكان العدد وقتها ما بين 5 إلى 6 لاعبين فقط، والآن أصبحت صفوف الوصل مكتملة، سواء في الملعب أو على «دكة البدلاء».

وقال «حميدو»: موسم المحترفين انتهى بالنسبة للوصل، وبالتالي تقدمنا بطلب إلى اتحاد السلة بضرورة فتح باب تسجيل اللاعبين الأجانب، حتى يتسنى لنا إضافة عناصر جديدة، خاصة أن تمديد الموسم بقرار الاتحاد لمصلحة المنتخب وشباب الأهلي، حيث خاض الأول تصفيات آسيا، والثاني تصفيات غرب آسيا للأندية، وأن فريقي سيفتقد لجهود أحد الأجانب في الكأس التي نخوض فيها أولى مبارياتنا أمام الوحدة 13 مايو المقبل.