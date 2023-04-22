دنفر يوسّع «الهوّة» مع مينيسوتا



لوس أنجلوس (أ ف ب)

مدعوماً بـ «تريبل دابل» من نجمه الصربي نيكولا يوكيتش، وسّع دنفر ناجتس الهوّة مع منافسه مينيسوتا، وفاز عليه 120-111، ليتقدّم 3-0، ويصبح على مشارف التأهل إلى الدور الثاني من «البلاي أوف» في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، فيما حقق نيويورك نيكس وأتلانتا هوكس فوزين مهمين أيضاً.

وتمكّن نيكس من إشعال الأجواء في ملعب «ماديسون سكوير جاردن» بفوزه 99-79 على كليفلاند كافالييرز، ليتقدم فريق نيويورك 2-1 في السلسلة.

أما أتلانتا فاستعاد بعضاً من أمله ليقلّص الفارق إلى 2-1، بعد خسارة أول مباراتي بوسطن سلتيكس، وانتصر عليه 130-122، متجنّباً التأخر بسلسلة من ثلاث مباريات، وهو تأخر لم يتمكن أي فريق في الدوري من قلبه قطّ.

وهذا بالضبط ما فعله دنفر ناجتس، بفضل يوكيتش الذي حقق سابع «تريبل دابل» له في الأدوار الإقصائية، مع تسجيله 20 نقطة و11 متابعة و12 تمريرة حاسمة.