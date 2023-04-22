«صراع المهرات» في «المهرجان العالمي»

تولوز (الاتحاد)



يجتذب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر سباق «بري نيفتا» للفئة الثانية، نخبة من الخيول العربية الأصيلة الذي ينطلق «الأحد» بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية النسخة الخامسة عشرة من المهرجان العالمي.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

والحدث المهم يسلط الضوء على فعاليات المهرجان العالمي في النسخة الجديدة من المهرجان، وتبلغ جائزة الشوط الرئيس على لقب «بري نيفتا» للفئة الثانية، 30 ألف يورو، وهو أكبر السباقات في انطلاقة الموسم في فرنسا وأوروبا.

وسيكون الصراع متكافئاً في السباق البالغ طوله 2000 متر، وتتنافس فيه «8» مهرات في سن أربع سنوات فقط، ومن أبرزها «جولي دو فاوست» لسعيد بن محمد القاسمي، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون.

وتنافس أيضاً «جراح عذبة» لمزرعة عذبة، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، و«قرة عين» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماكسيم جيون، و«غداف» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أنطوني كراستوس.

وانطلق المهرجان في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.