الأحد 23 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«صراع المهرات» في «المهرجان العالمي»

«صراع المهرات» في «المهرجان العالمي»
22 ابريل 2023 11:43

تولوز (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فرنسا تبدأ عملية إجلاء مواطنيها من السودان
فرنسا تحتاج إلى مائة ألف عامل للتوسع في الطاقة النووية


يجتذب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر سباق «بري نيفتا» للفئة الثانية، نخبة من الخيول العربية الأصيلة الذي ينطلق «الأحد» بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية النسخة الخامسة عشرة من المهرجان العالمي.
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
والحدث المهم يسلط الضوء على فعاليات المهرجان العالمي في النسخة الجديدة من المهرجان، وتبلغ جائزة الشوط الرئيس على لقب «بري نيفتا» للفئة الثانية، 30 ألف يورو، وهو أكبر السباقات في انطلاقة الموسم في فرنسا وأوروبا.
وسيكون الصراع متكافئاً في السباق البالغ طوله 2000 متر، وتتنافس فيه «8» مهرات في سن أربع سنوات فقط، ومن أبرزها «جولي دو فاوست» لسعيد بن محمد القاسمي، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون.
وتنافس أيضاً «جراح عذبة» لمزرعة عذبة، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، و«قرة عين» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماكسيم جيون، و«غداف» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أنطوني كراستوس.
وانطلق المهرجان في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.
ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

مهرجان منصور بن زايد للخيول
سباقات الخيول
الخيول العربية الأصيلة
تولوز
فرنسا
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى بورتسودان
اليوم 13:35
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
الاقتصادي
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
اليوم 13:01
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
الرياضي
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
اليوم 13:00
وزارة الخارجية المصرية
عربي ودولي
مصر تدعو رعاياها المتواجدين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة تمهيداً لإجلائهم
اليوم 12:38
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
الرياضي
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©