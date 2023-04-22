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رقم عالمي جديد في السباحة

رقم عالمي جديد في السباحة
22 ابريل 2023 10:00

كازان (رويترز) 

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حطمت الروسية إيفجينيا تشيكونوفا الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر سباحة صدراً بزمن دقيقتين و17.55 ثانية في بطولة روسيا للسباحة في كازان.وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم تاتيانا شونميكر سباحة جنوب أفريقيا بزمن دقيقتين و18.95 ثانية في نهائي أولمبياد طوكيو.
وأنهت تشيكونوفا نهائي أولمبياد طوكيو في المركز الرابع وهي في 16 من عمرها.
وقال متحدث باسم الاتحاد إن زمن تشيكونوفا «سيتبع إجراءات الاتحاد الدولي للألعاب المائية للتصديق عليه، مثل غيره من الأرقام القياسية العالمية.
وأضاف «سيعتمد رقماً قياسياً عالمياً فقط، عندما يتم اتخاذ الخطوات اللازمة والتحقق منه.
وحظر الاتحاد الدولي مشاركة سباحي روسيا وروسيا البيضاء في المسابقات الدولية، ولكنه شكل مجموعة عمل لبحث السماح لهم بالعودة للمحافل الدولية بصفة «محايدين».

السباحة
الاتحاد الدولي للسباحة
روسيا
جنوب أفريقيا
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أولمبياد طوكيو
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