الترجي يضع قدماً في نصف نهائي «الأبطال»



الجزائر (د ب أ)



وضع الترجي التونسي قدما في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه شبيبة القبائل الجزائري 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الثمانية من البطولة.

ويدين الترجي بالفضل في الفوز للاعب محمد علي بن حمودة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54، ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في مباراة الإياب حيث يكفي الترجي التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى الدور التالي، فيما يحتاج شبيبة القبائل إلى الفوز بفارق أكثر من هدف.

كان الترجي تأهل لهذا الدور، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما تأهل شبيبة القبائل بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من المباراة المقبلة في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين الأهلي المصري والرجاء المغربي.