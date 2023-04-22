نجم «الريدز» يلبي نداء «البارسا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «ديلي ميل» النقاب عن أن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، وافق على الانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، بعد أن أصبح خياراً متأخراً في هجوم «الريدز»، مع وصول البرتغالي دييجوجوتا، ومن بعده الكولومبي لويس دياز، والأوروجواياني داروين نونيز، وأخيراً الهولندي كودي جاكبو.

ويحق لفيرمينو الرحيل «مجاناً» هذا الصيف، طالما إن إدارة ليفربول لم تفكر أصلاً في تجديد عقده، ولهذا اتخذ قرار الرحيل، بعد أن تراجعت كثيراً دقائق مشاركته مع الفريق هذا الموسم، أكثر من أي موسم مضى، وإن كان يبقى على حد قول الصحيفة أحد أضلاع المثلث الهجومي الخطير «صلاح، ماني، فيرمينو» الذي صنع انتصارات ليفربول، وقاده إلى الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» عام 2020، وأيضاً دوري الأبطال «الشامبيونزليج» في 2019.

وأضافت الصحيفة أن أحداً لم يكن ينتظر أن يكون مركز رأس الحربة، هو ما يبحث عنه برشلونة الذي يريد بديلاً مناسباً للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليحل محله في حالة الإصابة، أو تراجع المستوى.

ويبدو أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، مقتنع بأن فيرمينو من الممكن أن يكون هذا البديل المناسب، فضلاً عن أنه يجيد اللعب على الأجنحة وتحت رأس الحربة.

وكان الألماني يورجن كلوب المديرالفني لليفربول قد استسلم لفكرة رحيل فيرمينو، ولم يقاتل من أجل الإبقاء عليه في «الأنفيلد»، مثلما لم يحرك ساكناً عند رحيل السنغالي ساديو ماني الضلع الثاني في مثلث هجوم «الريدز»، والدليل على ذلك أنه عندما سأله الصحفيين: هل فوجئت برغبة فيرمينو في الرحيل ؟ قال: قليلاً، ولكني أحترم رغبته تماماً، إنه لاعب يملك مواصفات خاصة جداً، وسعدت كثيراً بوجوده معنا، وسعدت أكثر عندما رأيت وسمعت الاستقبال الحافل الذي قوبل به من جانب جماهير «الأنفيلد»، عندما نزل بديلاً في مباراة مانشستر يونايتد في الدوري، ونجاحه في تسجيل الهدف السابع لفريقه في الدقيقة 88 من المباراة التي انتهت وقتها 7- صفر. واعترف كلوب بأنه يدرك تماماً أن فيرمينو أراد أن ينهي تاريخه الحافل مع «الريدز» نهاية إيجابية، وقال: ستبقى أغنيته تتردد بين جدران النادي لفترة طويلة.

روبرتو فيرمينو المولود في 2 أكتوبر1991 «31عاماً»، لعب مع ليفربول 360 مباراة، سجل خلالها 109 أهداف، وهو يعاني حالياً من الإصابة، ولا عرف كلوب موعد عودته، وإن كان يأمل أن تكون قبل انتهاء الموسم، حتى يحظى بوداع مناسب من جانب الجماهير.

وبدأ فيرمينو مسيرته الاحترافية في فيجورينسي البرازيلي «2009-2011»، ثم شد الرحال إلى ألمانيا، للدفاع عن ألوان هوفنهايم «2011-2015»، ومنه إلى ليفربول «2015-2023».

ولعب فيرمينو 55 مباراة مع منتخب «السامبا» البرازيلي، وسجل 17 هدفاً، وأسهم في فوزه ببطولة كوبا أميركا 2019.