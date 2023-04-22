أرسنال.. «النزيف مستمر» في «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)



تابع أرسنال المتصدر نزيف النقاط في السباق نحو اللقب للمرة الثالثة توالياً، بانتزاعه تعادلاً في غاية الصعوبة أمام ضيفه ساوثهامبتون 3-3، بتسجيله هدفين متأخرين، في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة، متقدماً على منافسه المباشر مانشستر سيتي بـ 5 نقاط، لكن الأخير خاض مباراتين أقل، ويستضيفه الأربعاء المقبل في مباراة قمة على استاد «الاتحاد».

ودخل أرسنال المباراة آملاً في استغلال غياب مانشستر سيتي عن هذه الجولة، لانشغاله بخوض مباراته أمام شيفيلد يونايتد في الدور نصف النهائي من كأس إنجلترا «السبت»، لا سيما أن ساوثهامبتون يحتل المركز الأخير ويتهدده شبح الهبوط، ولكن ساوثهامبتون تقدم 3-1 حتى الدقيقة 88، قبل أن يرد أرسنال بهدفين منحاه نقطة واحدة.

وكان أرسنال أهدر أربع نقاط أيضاً في آخر مباراتين له في الدوري، حيث تقدم على ليفربول 2-صفر في عقر دار الأخير، قبل أن يكتفي بالتعادل 2-2، ثم تكرر السيناريو ذاته، حيث تقدم بهدفين نظيفين مبكرين ضد جاره وستهام، قبل أن ينتزع الأخير نقطة التعادل.

لم تكن قد مضت 28 ثانية، حتى تلقى مرمى أرسنال الهدف الأول، عندما اخطأ حارس «المدفعجية» رامسدايل في تمرير الكرة، فوصلت إلى الأرجنتيني كارلوس الكاراس الذي تابعها في الشباك، وسط صدمة أنصار أصحاب الأرض.

ولم يكن أرسنال قد استفاق من الصدمة الأولى، حتى أضاف مهاجمه السابق تيو ولكوت الثاني، إثر كرة بينية من الكاراس (14)، والهدف هو الثاني فقط لولكوت منذ مايو 2021.

وقام أرسنال برد فعل، ونجح في تقليص الفارق عبر مهاجمه البرازيلي جابريال مارتينيلي الذي تلقى كرة عرضية متقنة من باكايو ساكا ليتابعها على الطاير داخل الشباك (20).

وكاد أرسنال يدرك التعادل، عندما رفع مارتينيلي كرة عرضية، ارتقى لها قائد الفريق النرويجي مارتن أوديجارد غير المراقب، لكنه سدد فوق العارضة «29».

وكانت المباراة من طرف واحد في الشوط الثاني، حيث رمى أرسنال بكل ثقله وضغط بقوة على مرمى منافسه من دون أن يشكل خطورة حقيقية على مرمى ساوثهامبتون.

ومن ركلة ركنية لساوثهامبتون، نجح فريق الساحل الجنوبي من تعزيز تقدمه من ركلة ركنية وصلت فيها الكرة عند القائم الثاني أمام المدافع الكرواتي دوي كاليتا تشار ليتابعها برأسه داخل الشباك «66».

وكاد أرسنال يقلص الفارق عندما وصلت الكرة باتجاه البرازيلي جابريال جيسوس فسددها على الطاير لكنه علت العارضة «68».

ورمى مدرب أرسنال، الإسباني ميكل ارتيتا بآخر ورقتين هجوميتين باشراكه البلجيكي لياندرو تروسار وادي نكيتياه في محاولة للعودة في المباراة.

ونجح أرسنال في تقليص الفارق، عندما سدد أوديجارد بيسراه كرة لولبية من مشارف المنطقة بعيداً عن متناول حارس ساوثهامبتون «88»، قبل أن يمنحه ساكا التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

واحتسب الحكم 8 دقائق إضافية في الوقت بدل الضائع من دون أن ينجح ارسنال في تحقيق الفوز وسط بسالة من دفاع ساوثهامبتون.