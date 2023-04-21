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منتخبنا لهوكي الجليد يحقق فوزه الرابع في كأس العالم

منتخبنا لهوكي الجليد يحقق فوزه الرابع في كأس العالم
22 ابريل 2023 00:30

فاز منتخبنا الوطني لهوكي الجليد على نظيره البلغاري 7-2 مساء الجمعة ضمن الجولة الرابعة من منافسات كأس العالم "المستوى الثاني B" بالأشواط 2_ صفر، و5_1، وصفر_1.
يتعين على منتخبنا الفوز أمام المكسيك الأحد المقبل للتتويج رسميا باللقب، إثر فوزه باللقب العالمي "المستوى الثالث A"، العام الماضي في لوكسمبورج.
ورفع منتخبنا رصيده إلى 12 نقطة مستفيداً من الفوز الرابع توالياً، إذ فاز في الجولات الماضية على كل من منتخبات تركيا 8_ صفر، وبلجيكا 4_3، ونيوزلندا 7_1.
وتستضيف تركيا كأس العالم خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.
وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية رئيس البعثة، أن الفوز الرابع في كأس العالم يجسد حجم التطور الذي بلغه المنتخب.
وقال "نحصد ثمار الرعاية والاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة، ونهديها وشعب الإمارات الغالي الفوز الرابع.. كانت قناعاتنا كبيرة بأننا نستطيع أن نمضي في طريق المنافسة بالثقة القوية في اللاعبين، والمؤشرات التي كانت متوافرة منذ مرحلة الإعداد في أبوظبي لمدة 4 أسابيع تضمنت تدريبات متنوعة، بالإضافة إلى مباراتين وديتين، بجانب الحرص الكبير من اللاعبين على الاستعداد المطلوب".
وأشار القبيسي إلى أهمية الحفاظ على هذا النسق المتطور من اللاعبين، والحرص على تتويج الجهود التي بذلت بتحقيق الفوز الخامس الأحد المقبل أمام منتخب المكسيك، وتأكيد التطور الذي بلغه المنتخب حتى يرفرف علم الإمارات على منصة التتويج في المشهد الختامي للحدث العالمي.

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