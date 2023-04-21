«ختامي الوثبة».. التاريخ يلتقي مع المجد في «عاصمة الميادين»

عبدالله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ينطلق مساء اليوم بميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

ويشهد المهرجان الذي تستمر منافساته حتى الرابع من مايو المقبل مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل المهرجان الختامي في الوثبة الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي، لكونه اللبنة الأساسية لجميع المهرجانات، حيث يكمل 43 عاماً من النجاحات التي تواصلت امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

انطلقت النسخة الأولى من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في عام 1980، وتشهد النسخة 44 للمهرجان إقامة 323 شوطاً منها 105 لهجن أصحاب السمو الشيوخ و208 لهجن الجماعة و10 أشواط خصصت للسباق التراثي، وسيشهد المهرجان الانطلاقة مع السباق التراثي بـ 10 أشواط مسائية خصصت للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً يحصل الفائزون فيها على جوائز نقدية قيمة، وخصصت اللجنة المنظمة 44 رمزاً ستوزع في الأشواط الرئيسية الخاصة بجميع الفئات للأبكار والجعدان منها 8 رموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ و36 رمزاً لهجن الجماعة.

وأنهت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن التحضيرات النهائية للمهرجان.

ويدشن السباق التراثي المنافسات في اليوم الأول للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، وسيحصل الفائزون بأشواط السباق التراثي على جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم ويحصل بقية المراكز من الثاني إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

وخصصت اللجنة المنظمة 70 شوطاً لسن الحقايق خلال اليومين الثاني والثالث، إذ يقام خلال اليوم الثاني 28 شوطاً، يحصل خلالها الفائزون على جوائز مالية قيمة تبدأ من 100 ألف درهم، بينما يقام في اليوم الثالث 42 شوطاً، تتنافس خلالها المطايا في أول 4 رموز في الفترة المسائية، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف ومليون درهم على الترتيب.

ويشهد اليوم الرابع إقامة منافسات سن اللقايا لهجن الجماعة، حيث ستركض نخب الأصائل على مدار 42 شوطاً منها 26 في الفترة الصباحية و16 للمسائية التي ستحضر معها 8 أشواط للرموز لأشواط المفتوح والإنتاج والمحليات والمهجنات، والشيوخ، من خلال 72 شوطاً، إذ يقام في اليوم الرابع 42 شوطاً لهجن الجماعة، وخصصت اللجنة 8 رموز لسن اللقايا للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج، إلى جانب الجوائز المالية للفائزين باللقب في أشواط الرموز، ففي فئة المحليات الأبكار الإنتاج يحصل الفائز بالرمز على كأس ومليون درهم، وفي شوط اللقايا المحليات الجعدان الإنتاج ينال البطل بندقية و800 ألف درهم، وفي شوط اللقايا الأبكار المهجنات الإنتاج ستكون الجائزة كأس ومليون درهم، وفي شوط اللقايا الجعدان المهجنات الإنتاج يحصل الفائز على بندقية و800 ألف درهم، وفي شوط الرمز الخاص باللقايا الأبكار المفتوح يحصل الفائز بالرمز على كأس ومليون ونصف مليون درهم بينما خصصت اللجنة للفائز بشوط اللقايا الجعدان الرئيسي بندقية ومليون درهم، وكأس ومليون درهم للفائز بشوط اللقايا الأبكار المحليات وفي شوط اللقايا الجعدان يحصل الفائز بشوط الرمز على بندقية و800 ألف درهم.

يشهد اليوم الخامس تحديات سن الإيذاع الخاصة بهجن الجماعة لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي، منها 8 رموز ستخطف الأنظار في الفترة المسائية.

وفي منافسات الإيذاع المحليات الأبكار الإنتاج يحصل الفائز بالرمز على كأس ومليون درهم، وفي شوط المحليات الجعدان الإنتاج ينال البطل بندقية و800 ألف درهم، وستكون جائزة الشوط المفتوح كأساً ومليوناً ونصف مليون درهم.

وتبدأ منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في اليوم السادس مع تحديات اللقايا لمسافة 5 كلم التي ستحضر معها رموز مسائية قوية ومنتظرة، وفي اليوم السابع ستواصل هجن أصحاب السمو الشيوخ التحديات مع فئة الإيذاع التي ستختتم معها السباقات في الميدان الجنوبي لتتحول إلى الغربي وستقام في الفترة المسائية رموز الإيذاع بعد ختام فترة الاستراحة والخاصة بالأبكار والجعدان.

موعد مع الحول

تتحول الأنظار في اليوم الثاني عشر إلى منافسات الحول والزمول للجماعة في الفترة المسائية التي تعد أقوى أشواط هجن أبناء القبائل، إذ خصصت اللجنة المنظمة 8 رموز لهذه الفئة تتنافس على السيوف الرئيسة للحول، بخلاف الجوائز المالية التي تصل إلى 5 ملايين درهم للفائز بشوط الحول المفتوح.

مسك الختام

يختتم المهرجان يوم 4 مايو المقبل مع 8 أشواط للحول والزمول لهجن الشيوخ تعد الأقوى والأكبر على الإطلاق من خلال الأشواط الرئيسة للزمول والحول المفتوح، حيث سيشهد الشوط الختامي للحول المفتوح منافسة قوية على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

جوائز مليونية

يحصل الفائزون بالرموز 44 في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2023» على جوائز نقدية قيمة في أشواط الرموز الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ ويحصل الفائزون في أشواط اللقايا والإيذاع والثنايا الخاصة بالأبكار على كأس ومليون درهم والفائز في تحدي الجعدان على بندقية و800 ألف درهم.

44

يشهد اليومان الثامن والتاسع منافسات الحول والزمول لهجن الشيوخ والجماعة التي تقام على مدار 44 شوطاً، حيث تتنافس المطايا على نيل الناموس وجوائز مالية قيمة.

3000000 درهم

في يوم الختام يكسب الفائز بشوط الزمول المفتوح بندقية ومليوني درهم وينال الفائز بشوط الحول المفتوح سيفاً و3 ملايين درهم، وفي منافسات هجن الجماعة يحصل الفائز بشوط الرمز في فئة الحقايق الأبكار المفتوح والإنتاج على كأس ومليون ونصف مليون درهم، بينما يحصل الفائزون بأشواط الحقايق الجعدان على بندقية ومليون درهم.

28

تبدأ الثنايا رحلتها في ختامي الوثبة مع تحديات الجماعة عبر 28 شوطاً، تتنافس على 8 رموز في الفترة المسائية، بينما يقام في اليوم 11 منافسات الثنايا لهجن الشيوخ عبر 22 شوطاً، منها رمزا الفترة المسائية للأبكار والجعدان.