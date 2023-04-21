سلطان بن حمدان: دعم القيادة الرشيدة يحقق الريادة

أبوظبي (الاتحاد)

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، متمنياً أن تعود هذه المناسبة الطيبة السعيدة، والدولة والعالم في سلام وأمن وأمان.

كما هنأ معاليه ملاك الهجن في الدولة ومجلس التعاون الخليجي، ورحب بهم في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في نسخته رقم 44 «ختامي الوثبة 2023»، الذي ينطلق اليوم بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، متمنيا التوفيق للملاك والمضمرين، في المهرجان الذي يأتي في ثوب جديد وبصورة مختلفة هذا العام، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال معاليه: نشكر القيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي تجده رياضة الهجن والرياضات التراثية في الدولة بشكل عام و«ختامي الوثبة» على وجه الخصوص، والذي أصبح علامة فارقة في سباقات الهجن بالمنطقة، وجاذباً للملاك من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ليمثل أيقونة السباقات والمهرجانات وأهمها على الإطلاق.

وأضاف معاليه: حريصون على أن يكون «ختامي الوثبة» متجدداً ومتطوراً في كل عام، فهو ليس حدثاً عادياً، بل مهرجان وملتقى لأبناء الدولة والمنطقة، يحافظ على هذه الرياضة التراثية ويعزز أواصر المحبة والإخاء بين شعوب المنطقة، كما أنه تأكيد على أن القيادة الرشيدة تمضي على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المحافظة على هذا الموروث الشعبي، الذي يتوارثه الأبناء جيلاً بعد جيل.

وثمن معاليه الدور المهم الذي تلعبه اللجان العاملة في المهرجان، حيث أصبحت تمتلك احترافية عالية في تنظيم الحدث السنوي، وتقديمه إلى العالم في أبهى صورة، ليكون ذلك عاملاً من عوامل النجاح والتميز الذي ينال إعجاب الجميع.