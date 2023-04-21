قرعة مونديال تحت 20 عاماً



بوينوس آيرس (أ ف ب)

أوقعت قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً التي سحبت في بوينس آيرس ممثلي العرب العراق وتونس في مجموعة واحدة، إلى جانب أوروجواي وإنجلترا.

ووقعت الأرجنتين الدولة المضيفة التي حلت بدلاً من ماليزيا في مجموعة سهلة للغاية، لأنها ستواجه منتخبات مغمورة نسبياً هي أوزبكستان وجواتيمالا ونيوزيلندا، والأمر ينطبق على فرنسا التي ستواجه كوريا الجنوبية وجامبيا وهندوراس.

وجاءت إيطاليا مع البرازيل في مجموعة واحدة ضمت أيضاً نيجيريا وجمهورية الدومينيكان.

وفازت الأرجنتين باللقب ست مرات، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة التي سبق أن نظمتها في عام 2001.

ومن المفارقات أن منتخب الأرجنتين تحت 20 عاماً الذي يدربه نجم «ألبي سيليستي» السابق خافيير ماسكيرانو فشل في التأهل للنهائيات، لكنه الآن سيشارك كبلد مضيف بعد موافقة الاتحاد الدولي على تنظيم كأس العالم في الأرجنتين بدلاً من ماليزيا.

وهنا القرعة

المجموعة الأولى: الأرجنتين، أوزبكستان، جواتيمالا ونيوزيلندا

المجموعة الثانية: الولايات المتحدة، الإكوادور، فيجي وسلوفاكيا

المجموعة الثالثة: السنغال، اليابان، إسرائيل وكولومبيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا، البرازيل، نيجيريا والدومينيكان

المجموعة الخامسة: أوروجواي، العراق، إنجلترا وتونس

المجموعة السادسة: فرنسا، كوريا، جامبيا وهندوراس