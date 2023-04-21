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البايرن يضم مساعد توخيل

البايرن يضم مساعد توخيل
21 ابريل 2023 22:00

 
برلين (د ب أ) 

تعاقد بايرن ميونيخ الألماني مع أنطوني باري مدرباً مساعداً، وذلك بناء على رغبة المدير الفني للفريق توماس توخيل. 

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وقال بايرن ميونيخ، إن باري عمل مع توخيل في تشيلسي، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2021، قبل أن ينتقل إلى الفريق البافاري قادماً من تشيلسي.
وقال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة النادي: «أنطوني يكمل جهازنا التدريبي، وهو مناسب تماماً لبايرن بشغفه وإمكانياته». وبدأ باري، الذي لعب سابقاً في خط الوسط، مسيرته مساعداً في فريق ويجان الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى الطاقم التدريبي لتشيلسي في عام 2020، حيث لعب مع توخيل في 99 مباراة، ويستعدان معاً لخوض المباراة رقم 100 في البايرن.
من جانبه قال توخيل: «أنا سعيد للغاية، نحن نريده ونريد شخصيته وشغفه وتميزه وإمكانياته».

بايرن ميونيخ
توماس توخيل
تشيلسي
الدوري الألماني
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