السبت 22 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

قلب فولر ينبض ضد «الذئاب»!

قلب فولر ينبض ضد «الذئاب»!
21 ابريل 2023 22:00

 
بروكسل (د ب أ) 

كشف رودي فولر مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيشجع باير ليفركوزن الألماني في مواجهته أمام روما الإيطالي في الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي، رغم أن النادي الإيطالي يحظى بمكانة خاصة في قلبه. 

أخبار ذات صلة
«كسر المشط» ينهي موسم مارتينيز
تشيزني يعيش «الفزع»!

وقال فولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: رغم قربي من فريق روما، من المؤكد أن قلبي سينبض بقوة أكبر لليفركوزن. وأضاف فولر: هذا هو فريقي، حيث سأعود إلى مجلس الإشراف بنادي ليفركوزن، بعد انتهاء عملي في الاتحاد الألماني.
وقضى فولر 30 عاماً بنادي ليفركوزن لاعباً ومدرباً ومديراً، لكنه لعب أيضا لفريق روما خلال مسيرته الاحترافية، وذلك بين عامي 1987 و1992 .
وتأهل ليفركوزن إلى الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي، بعدما تغلب على سانت جيلواز البلجيكي بنتيجة إجمالية 5 - 2 في دور الثمانية، بينما تأهل روما على حساب فينورد روتردام الهولندي. وتغلب روما على فينورد 4 - 1، في إياب دور الثمانية في مباراة استمرت لوقت إضافي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز فينورد 1 - صفر، حيث انتهى الوقت الأصلي لمباراة أمس بتقدم روما 2 - 1. وقال فولر إنه سيحضر مباراتي الذهاب والإياب بين ليفركوزن وروما، وأشار إلى أن الأداء الذي قدمه ليفركوزن أظهر أنه قادر على إحراز أول لقب له منذ 30 عاماً.
وقال فولر المتوج بلقب كأس العالم 1990: نحن ببساطة نستحق الفوز بلقب من جديد. 

وكان آخر لقب سابق لليفركوزن في عام 1993 حينما أحرز لقب كأس ألمانيا.

الدوري الأوروبي
روما
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
عربي ودولي
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
اليوم 00:47
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»
عربي ودولي
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»
اليوم 00:47
مدنيون يفرون من مناطقهم في الخرطوم جراء احتدام المعارك (أ ف ب)
عربي ودولي
نازحون من الخرطوم: الحياة أصبحت مستحيلة في ظل احتدام المعارك
اليوم 00:47
مدنيون يريدون مغادرة العاصمة الخرطوم
عربي ودولي
ترتيبات لنقل رعايا بعض الدول من السودان خلال الهدنة
اليوم 00:47
دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا
عربي ودولي
الجيش الليبي يغلق الحدود المشتركة مع السودان
اليوم 00:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©