قلب فولر ينبض ضد «الذئاب»!



بروكسل (د ب أ)

كشف رودي فولر مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيشجع باير ليفركوزن الألماني في مواجهته أمام روما الإيطالي في الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي، رغم أن النادي الإيطالي يحظى بمكانة خاصة في قلبه.

وقال فولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: رغم قربي من فريق روما، من المؤكد أن قلبي سينبض بقوة أكبر لليفركوزن. وأضاف فولر: هذا هو فريقي، حيث سأعود إلى مجلس الإشراف بنادي ليفركوزن، بعد انتهاء عملي في الاتحاد الألماني.

وقضى فولر 30 عاماً بنادي ليفركوزن لاعباً ومدرباً ومديراً، لكنه لعب أيضا لفريق روما خلال مسيرته الاحترافية، وذلك بين عامي 1987 و1992 .

وتأهل ليفركوزن إلى الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي، بعدما تغلب على سانت جيلواز البلجيكي بنتيجة إجمالية 5 - 2 في دور الثمانية، بينما تأهل روما على حساب فينورد روتردام الهولندي. وتغلب روما على فينورد 4 - 1، في إياب دور الثمانية في مباراة استمرت لوقت إضافي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز فينورد 1 - صفر، حيث انتهى الوقت الأصلي لمباراة أمس بتقدم روما 2 - 1. وقال فولر إنه سيحضر مباراتي الذهاب والإياب بين ليفركوزن وروما، وأشار إلى أن الأداء الذي قدمه ليفركوزن أظهر أنه قادر على إحراز أول لقب له منذ 30 عاماً.

وقال فولر المتوج بلقب كأس العالم 1990: نحن ببساطة نستحق الفوز بلقب من جديد.

وكان آخر لقب سابق لليفركوزن في عام 1993 حينما أحرز لقب كأس ألمانيا.