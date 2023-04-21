سابالينكا تطارد «الحلم الأول» في شتوتجارت

شتوتجارت (أ ف ب)

عوّضت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، تأخرها بمجموعة لتفوز على الإسبانية باولا بادوسا 4-6، 6-4، 6-4 في ساعتين ونصف الساعة، وتبلغ نصف نهائي دورة شتوتجارت الألمانية للتنس.

وهذه المرة الثانية توالياً التي تبلغ سابالينكا، حاملة لقب أستراليا المفتوحة، نصف نهائي دورة شتوتجارت.

وجددت البيلاروسية فوزها على بادوسا «31 عالمياً» في الدورة ذاتها بعد أن أقصتها من نصف نهائي العام الماضي لتعادل المواجهات بينهما 2-2.

وهذه المرة الرابعة التي تبلغ سابالينكا نصف النهائي هذا العام من ست دورات شاركت فيها معززة سجلها في 2023 إلى 22-3.

لا زالت البيلاروسية تبحث عن لقبها الأول في شتوتجارت، بعد أن حلت وصيفة في 2021 للأسترالية آشلي بارتي، و2022 للبولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى التي تدافع عن لقبها هذا العام.

تلتقي في نصف النهائي مع الفرنسية كارولين جارسيا الخامسة عالمياً أو الروسية أناستازيا بوتابوفا.

وشهدت المباراة ندية بين سابالينكا وبادوسا المقربتين خارج المنافسات، وبدت بادوسا في طريقها إلى الفوز، بعد أن خطفت المجوعة الأولى لصالحها وتقدمت 3-1 في الثانية.

لكن سابالينكا الباحثة عن لقبها الثالث هذا العام عرفت طريق العودة لتبقى على المسار نحو لقب أول في شتوتجارت.

أما بادوسا فلا تزال تبحث عن أول نهائي لها منذ تتويجها في سيدني مطلع العام الماضي باللقب الثالث في مسيرتها.