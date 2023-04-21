الجولة الختامية لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تنطلق غداً



الظفرة (وام)



تنطلق غداً منافسات الجولة الختامية لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، التي تقام بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتستمر على مدار 3 أيام على شاطئ مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة.

وتمثل البطولة مسابقة اجتماعية ترفيهية يشارك فيها المواطنون والمقيمون وزوار الدولة لصيد أكبر سمكة كعند من ناحية الوزن وفق شروط ومتطلبات محددة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز مكانة الصيد البحري في الدولة وتشجيع المشاركين على خوض تجربة مثيرة تحمل روح التنافس بين المهتمين من المحترفين والهواة لصيد الأسماك وإبراز أهمية المسابقات البحرية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري وتسهم في الحفاظ على السلامة والاستدامة البحرية من الصيد الجائر وتنظيم صيد الكنعد بحسب قوانين الدولة.

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة 20 جائزة بقيمة 920 ألف درهم لفئتي الرجال والنساء، بواقع 10 جوائز لكل فئة، حيث خصص للفائز بالمركز الأول في كل فئة مبلغ 120 ألف درهم، والمركز الثاني 80 ألف درهم، والمركز الثالث 60 ألف درهم، والمركز الرابع 50 ألف درهم، والمركز الخامس 40 ألف درهم، والمركز السادس 30 ألف درهم، و20 ألف درهم لكل مركز من السابع ولغاية العاشر.

وحققت الجولتان الأولى والثانية من البطولة مشاركة واسعة من قِبَل الصيادين وهواة صيد السمك التقليدي، حيث استقطبتا 779 مشاركاً من بينهم 718 مشاركاً في فئة الرجال، و61 مشارِكة في فئة النساء.

ويشترط للمشاركة في البطولة التقيد بشروط الأمن والسلامة، حسب النظم واللوائح المتبعة في الدولة، ومن خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبطولة: kingfish.aldhafrafestival.com لاستلام ملصق المشاركة من مكتب التسجيل في مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي. ودعت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، كافة المشاركين والمشاركات إلى متابعة منصات (تراثنا) التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستقوم بنشر كافة التفاصيل والتحديثات المتعلقة بالبطولة إلى جانب استقبال كافة الملاحظات والاستفسارات والرد عليها وإعلان النتائج.