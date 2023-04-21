برشلونة في ورطة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو إنه لا مفر من ضرورة قيام برشلونة الإسباني ببيع عدد من لاعبيه من أجل توفير مبلغ لا يقل عن 100مليون يورو من أجل تحسين وضعه المالي فيما يتعلق بسقف الرواتب هذا الصيف. وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الموالية للكتالوني النقاب عن أن برشلونة يرغب في توفير هذا المبلغ من خلال الاستغناء عن بعض لاعبيه وحددت الصحيفة بالاسم 5 لاعبين محتملين لحل هذه المشكلة، هم قلب الدفاع إيريك جارسيا، ولاعب الوسط فرانك كيسي الذي ضمه برشلونة «مجاناً» ويمكن أن يستفيد بمقابل بيعه في حل مشكلة الرواتب، وهناك أيضاً ثلاثي الهجوم الإسبانيان إنسو فاتي وفيران توريس والبرازيلي رافينيا، وثلاثتهم يمثلون خيارات مطروحة للبيع أمام إدارة النادي، وخاصة إن أياً منهم لم يرتفع إلى مستوى طموحات «البلاوجرانا» حتى الآن.

أما الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فلا مساس بأي منهما، ولم تطلهما «نار الانتقادات».

غيرأن تشافي هيرنانديز المدير الفني يساند بقوة هؤلاء المهاجمين الثلاثة - فاتي وتوريس ورافينيا- من أجل البقاء ويعد بإمكانية نجاحهم، إلا أنه يمكن القول إن الخيار النهائي في هذا الشأن، سيكون لإدارة النادي وليس للمدير الفني، على حد قول الصحيفة.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا» أشار إلى أن برشلونة تجاوز سقف الرواتب بنحو 180مليون يورو، بالنسبة للموسم القادم، وهو رقم لابد من تعويضه من خلال بيع عدد من اللاعبين، من أجل تسجيل العقود الجديدة لماركوس ألونسو وجابي ورونالد أراوخو.

ومن جانبه قدم برشلونة «خطة عمل» للصيف القادم تسمح له بتحقيق صفقتي بيع بمبالغ كبيرة، وضم 4 لاعبين جدد اقتربوا من إعطاء موافقتهم على اللعب لـ «البارسا»، وأحد هؤلاء الأربعة، النجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي.