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«مجزرة تويتر».. «الضحايا» صلاح ورونالدو وبرشلونة!

«مجزرة تويتر».. «الضحايا» صلاح ورونالدو وبرشلونة!
21 ابريل 2023 17:14

عمرو عبيد (القاهرة)


وقعت آلاف الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، «ضحية» عملية إزالة علامات التوثيق، وضرب ذلك الأمر الكثير من حسابات الأندية ومشاهير كرة القدم وحتى الصحف العالمية والاتحادات الوطنية والقارية.
وكان النجم المصري، محمد صلاح، أحد أبرز هؤلاء «الضحايا» بعدما أُزيلت علامة التوثيق الزرقاء من حسابه الرسمي، وهو ما تعرض له أيضاً «الأسطوري» كريستيانو رونالدو وكذلك مبابي ونيمار، بجانب كثير من نجوم «البريميرليج» مثل هالاند وستيرلينج وهاري كين، وجاءت الضربات للحسابات المصرية أكثر «شراسة»، حيث فقد الأهلي صاحب أكثر من 10 ملايين متابع «علامته» مثلما حدث مع حساب «غريمه» الزمالك، وكذلك أزيل التوثيق من حسابي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

 

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وفي الوقت الذي احتفظ خلاله الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بعلامته «الذهبية»، تعرض حساب الاتحاد السعودي لإزالة العلامة «فجأة» رغم كونها «ذهبية»، والغريب أن حسابات الأندية السعودية مثل الهلال والنصر بقيت «موثقة»، وحتى وقت مبكر من صباح اليوم، كان حساب الاتحاد البرازيلي يحمل «العلامة الذهبية» حتى أزيلت ليلحق بغريمه في الأرجنتين، وبينما احتفظ الاتحاد الدولي «الفيفا» ونظيره الأوروبي بعلامات حساباتهم، فقدها الاتحاد الأفريقي «كاف» عبر جميع حساباته باللغات المختلفة!
صحيفة «ماركا» كانت الوحيدة في إسبانيا التي أفلتت بعلامة التوثيق الزرقاء، التي فقدتها موندو ديبورتيفو وسبورت «الكتالونية» وكذلك آس «المدريدية»، ولم تسلم «لاجازيتا» في إيطاليا و«ليكيب» الفرنسية من «مذبحة تويتر»، وبينما احتفظ الفرنسي بنزيمة وزميلاه فينيسيوس و مودريتش بعلاماتهم، مثلما كان الحال مع حساب ريال مدريد «الإسباني»، فقدها حساب برشلونة، وأفلتت أغلب الأندية الإنجليزية من «المقصلة» التي ضربت يوفنتوس وميلان باستثناء «الإنتر» فقط في إيطاليا.

محمد صلاح
برشلونة
كريستيانو رونالدو
إيرلينج هالاند
هاري كين
الإمارات
الأهلي المصري
الزمالك
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