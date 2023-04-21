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الرياضي

رونالدو يفقد «العلامة الزرقاء»!

رونالدو يفقد «العلامة الزرقاء»!
21 ابريل 2023 16:22

 
لندن (رويترز) 

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بدأ موقع تويتر في إزالة «العلامة الزرقاء» من حسابات مستخدميه، وفقد مشاهير مثل نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، وأيقونة موسيقى البوب بيونسيه والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس علامات التوثيق.
وتحت ملكية إيلون ماسك غير تويتر طريقة توزيع العلامة الزرقاء التي كانت تمنح في السابق لشخصيات معروفة من الصحفيين أو مديرين أو سياسيين أو رياضيين أو مؤسسات بعد التأكد من هوياتهم كعلامة لتوثيق الحسابات.
وقال ماسك، في نوفمبر، إن تويتر سيتحصل على ثمانية دولارات شهرياً مقابل العلامة بهدف جمع إيرادات أكثر بجانب الإعلانات، وعرضت الشركة علامات توثيق أخرى بألوان مختلفة، مثل الذهبي لرجال الأعمال والرمادي للحكومات والمؤسسات والمسؤولين.
لكن نجم كرة السلة ليبرون جيمس لا يزال يحتفظ بالعلامة الزرقاء حتى الآن.
وذكر موقع ذا فيرج على الإنترنت، المتخصص في التكنولوجيا، في وقت سابق، أن ليبرون لم يدفع أموالاً مقابل الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء.

البرتغال
كريستيانو رونالدو
النصر السعودي
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