برشلونة وأتلتيكو.. «الخطوة العملاقة»



برشلونة (أ ف ب)

يستقبل برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ضيفه أتليتكو مدريد على ملعب «كامب نو» الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين، وهو في حاجة لاستعادة توازنه واتخاذ خطوة مهمة نحو اللقب.

مع تفوقه بفارق 11 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وضع برشلونة اليد الأولى على اللقب، لكنه خسر بعض الزخم مع تعادلين متتاليين سلباً أمام جيرونا وخيتافي.

يزحف فريق المدرب تشافي هرنانديز نحو خط النهاية بدلاً من الركض سريعاً، بعد أن تلقت معنويات الفريق ضربة قوية، عندما أخرجه ريال مدريد من نصف نهائي كأس الملك بفوزه عليه 4-0 في عقر داره على ملعب «كامب نو» في وقت سابق من الشهر الحالي.

خطفت الأمور خارج الملعب محور الاهتمام، حيث عقد الرئيس جوان لابورتا مؤتمراً صحفياً لتوضيح نفي النادي لأي مخالفات في فضيحة «قضية نيجريرا» والعودة المحتملة للأرجنتيني ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال لابورتا أيضاً إنه يرغب في تجديد عقد تشافي، لكن المدرب يريد من فريقه إنهاء المهمة بالفوز بالدوري قبل أن يبدأ محادثات بشأن عقد جديد أو يناقش التعاقدات الصيفية.

أصر تشافي في وقت سابق من الشهر «عندما نفوز بـ(الليجا)، سنحتفل باللقب، ولكن لم نفز بشيء بعد، علينا أن نفوز به».

سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين فقط في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات وكلاهما أمام إلتشي متذيل الترتيب.

كان جفافه أحد العوامل التي دفعت برشلونة إلى تعادلين سلبيين توالياً في الدوري للمرة الأولى منذ 2005.

لكن تشافي قال إن ليفاندوفسكي، أفضل هداف في الدوري برصيد 17 هدفاً، سيعود قريباً إلى معانقة الشباك «ما زال متصدر الهدافين، الجزء الأول من الموسم كان مذهلاً، أرقامه جيدة في النصف الثاني ولكن ليس كما الأول، الأهداف ستأتي، لروبرت وللفريق».

ويدرك برشلونة أن المهمة لن تكون سهلة أمام صاحب المركز الثالث المبتعد بنقطتين فقط عن ريال والفريق الأكثر تألقًا في الدوري مؤخراً.

ومنذ استئناف المنافسات بعد كأس العالم، قدّم فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مستويات مميزة وحقق الفوز في مبارياته الست الأخيرة في «الليجا».

لقد فات الأوان على «روخيبلانكوس» لتحقيق أي لقب هذا الموسم مع خروجهم من أوروبا وكأس إسبانيا وابتعادهم بفارق 13 نقطة عن برشلونة، لكن التفوق على الغريم ريال مدريد سيوفر بعض العزاء.

اللاعب المحوري في أتلتيكو، وربما أفضل لاعب في الدوري الإسباني هذا الموسم، هو أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة السابق.

أثار المهاجم الفرنسي، المعار إلى أتلتيكو من النادي الكاتالوني إلى حين توقيعه على عقد دائم مع نادي العاصمة في أكتوبر، الإعجاب في طريق منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم الذي خسره بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

نقل هذه «الفورمة» إلى ناديه ويقدم مستويات مع فريق العاصمة لم يصل إليها خلال فترة مخيبة مع برشلونة.

أحرز ابن الـ32 عامًا 11 هدفًا و9 تمريرات حاسمة لأتلتيكو هذا الموسم في الدوري ويمكن القول إنه في ذروة مسيرته، على الرغم من أنه يؤكد أن بإمكانه تقديم الأفضل.

قال بعد تسجيله ثنائية ضد ألميريا الأسبوع الماضي «أنا سعيد جداً بأدائي هذا العام، ولكن لا أعتقد أنني وصلت إلى أعلى مستوياتي بعد».

أما ريال مدريد فيطمح في المحافظة أقله على مركزه الثاني رغم أن تركيزه ينصب على بطولته المفضلة في دوري أبطال أوروبا ونهائي الكأس المحلية.

يدخل إلى مباراته ضد ضيفه سلتا فيجو السبت بعد أن بلغ الدور نصف النهائي لدوري الأبطال بتجديده الفوز على تشيلسي الإنجليزي في عقد دار الأخير 2-0 الثلاثاء على غرار نتيجة مباراة الذهاب.

ضرب بطل أوروبا موعداً في المربع الأخير مع مانشستر سيتي الإنجليزي في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي، كما يواجه أوساسونا في نهائي الكأس المحلية.

يقدم مستويات متقلبة في الدوري بعد أن خسر اثنتين من مبارياته الأربع الأخيرة، ضد برشلونة (1-2 في المرحلة 26) وعلى أرضه أمام فياريال (2-3 في المرحلة 28).