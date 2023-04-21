توخيل: لا نواجه أزمة



برلين (د ب أ)

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن النادي لا يشهد أزمة، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعادل بايرن ميونيخ على ملعبه أمام مانشستر سيتي 1- 1، في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال، لكن مانشستر سيتي كان قد فاز ذهابا 3- صفر، وبذلك تأهل إلى الدور قبل النهائي فائزاً بنتيجة إجمالية 4 -1.

وقال توخيل، خلال مؤتمر صحفي: لم نحقق ما كان متوقعاً، لكننا تأهلنا إلى دور الثمانية بدوري الأبطال لثلاثة أعوام متتالية، لا نواجه أزمة.

وأضاف: لا يجب علينا التشكيك في كل شيء، العديد من الأندية الكبيرة لم تتواجد في دور الثمانية، ما زلنا نتحلى بالطموح ونرغب في تحقيق المزيد.

وأضاف توخيل أنه يمكنه تفهم أن عدم التأهل للدور قبل النهائي في كأس ألمانيا لثلاثة أعوام، لا يلبي الطموحات.

وخرج بايرن ميونيخ من دور الثمانية بكأس ألمانيا هذا العام، إثر هزيمته أمام فرايبورج، وذلك بعد أن ودع البطولة من الدور الثاني في كل من الموسمين السابقين.

ويتنافس بايرن ميونيخ حالياً فقط على لقب الدوري الألماني، حيث يتطلع إلى التتويج باللقب للموسم الحادي عشر على التوالي، لكنه يواجه منافسة قوية مع بوروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين فقط.

وقال توخيل: طريقة تعامل الفرق مع المواقف تمثل أمراً مهماً، العديد من الأشياء حدثت هذا الموسم، ومررت بذلك في باريس (عندما كان مدرباً لباريس سان جيرمان)، كم يكون أمراً مؤسفاً أن يتم التعامل مع الدوري وكأنه لقب محسوم، لا يجب التعامل معه كأمر محسوم.

ويتوقع توخيل جاهزية جميع لاعبيه للمباراة المقررة أمام ماينز غداً السبت في الدوري، لكنه اعترف بأن اللعب أمام ماينز في الوقت الحالي يشكل مهمة صعبة، ستكون مباراة لها متطلبات بدنية عالية.