بروجدون «أفضل لاعب سادس»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

اختير مالكولم بروجدون صانع ألعاب ولاعب جناح بوسطن سلتيكس أفضل لاعب سادس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وصل بروجدون مطلع الموسم الحالي إلى سلتيكس، وحصل على 60 صوتاً من أصل 100 صوت في المركز الأول، ليتفوق على إيمانويل كويكلي لاعب نيويورك نيكس الذي حل ثانياً.

علّق على فوزه بالجائزة «إنه شرف كبير، بالطبع كان انتقالاً مهماً لي، أن آتي من إنديانا إلى بوسطن، أنا مع ناد كبير، لدي زملاء رائعون وجهاز فني رائع».

أصبح بروجدون «30 عاماً» ثاني لاعب يفوز بكل من جائزة أفضل لاعب سادس وأفضل لاعب مبتدئ التي حصل عليها في 2017، بعد مايك ميلر.

قبل الانضمام إلى سلتيكس، بدأ بروجدون أساسياً في كل مباراة لعبها خلال المواسم الأربعة السابقة مع إنديانا بايسرز وميلووكي باكس.

دخل هذا الموسم من مقاعد البدلاء في جميع المباريات الـ67 التي خاضها، لكنه قال إن اللعب بتراتبية خلف النجمين جايسون تايتوم وجايلن براون «كان مناسباً بالنسبة لي».

حقق معدلات 14.9 نقطة و4.2 متابعة و3.7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، وأسهم في حلول بوسطن في المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس في الموسم المنتظم.