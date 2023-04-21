«النواخذة الصغير» مشروع «مستقبل واعد»



علي معالي (دبي)



رغم أن دبا يعاني خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، باحتلاله المركز قبل الأخير في ترتيب «أدنوك للمحترفين»، فإن الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسن العبدولي يمنح الفرصة لأحمد نبيل «19 عاماً» لاعب الوسط صاحب الإمكانيات الهجومية الجيدة، ويعتبر من المواهب التي تنتظر مستقبلاً وعداً.

وضع أحمد نبيل بصمته في «دوري أدنوك للمحترفين» بهدف في شباك اتحاد كلباء ضمن «الجولة 19» في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وفي المباراة الماضية أمام البطائح التي انتهت بفوز «النواخذة» بهدف، دفع العبدولي باللاعب بدلاً من البرازيلي جاجا سيلفا في الدقيقة 68، وكان «الموهوب الصغير» عند حُسن الظن به، حيث شكل خطورة كبيرة على دفاعات ومرمى «الراقي»، حتى انتهت المباراة بفوز ثمين منح دبا أمل البقاء مع الكبار في «المحترفين»، وشارك أحمد نبيل في 5 مباريات بالدوري «90 دقيقة» أمام الشارقة، واتحاد كلباء، وبني ياس، وخورفكان والبطائح.

وتحدث حسن العبدولي عن مشاركة اللاعب، وقال: أثبت وجوده في التدريبات، وبالتالي علينا أن نمنحه الفرصة في المباريات، ويعتبر من اللاعبين الذين يجيدون تنفيذ تعليمات المدرب، وله مستقبل جيد.

وأضاف: شعر جاجا سيلفا بالتعب، وطلب التغيير، ووجدت أن أحمد نبيل هو الأنسب للمشاركة بدلاً منه، وقدم دقائق جيدة في الملعب، وأشكره وبقية زملائه على ما قدموه أمام البطائح، والمباراة التي منحتنا مزيداً من الأمل في ما هو قادم من مباريات.