توخل يواجه «امتحان الشخصية»!



ميونيخ (أ ف ب)

يقدّم بايرن ميونيخ «الخائب» من خروجه من دوري أبطال أوروبا أوراق اعتماده في الدوري الألماني لكرة القدم في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ماينز السبت، حيث لم يعد يملك سوى ترف الفوز بلقب «البوندسليجا» الذي يتصدره، وذلك ضمن منافسات المرحلة 29.

ولم يعد أمام عملاق بافاريا سوى الدوري للظفر بلقب هذا الموسم، بعد مغادرته المسابقة القارية الأم من الدور ربع النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي «خسر 1-4 بإجمالي المباراتين»، وخروجه من الكأس المحلية بخفي حنين.

ورغم أن البايرن يتصدر الدوري برصيد 59 نقطة، فإنه يجد نفسه تحت نيران مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين فقط.

قال الوافد الجديد إلى دكة المدربين توماس توخل بدلاً من يوليان ناجلسمان المقال من مهامه، إن المباراة أمام فريقه السابق ماينز ستكون بمثابة اختبار بعد التعادل أمام السيتي 1-1.

ويحلّ توخل ضيفاً على ملعب يعرفه جيداً، حيث سبق له أن أشرف على تدريب ماينز بين عامي 2009 و2014، حيث إن الأخير يشتهر باتخاذه قرارات حكيمة للتغلب على قيود الميزانية.

وأضاف «نريد أن نكون جاهزين للمعركة المقبلة، والتي هي من دون أدنى شك بمثابة اختبار الشخصية».

وأكد توخل أن بايرن قد يأخذ «الكثير من الإيجابيات» من «مقارعته مع أفضل فريق في أوروبا، الفريق الأكثر تألقاً في أوروبا»، مقراً أن التعادل مع السيتي وقبله مع هوفنهايم المتواضع 1-1 في الدوري في نهاية الأسبوع الماضي، يشير إلى أن فريقه غير متسق.

وعن المباراتين الأخيرتين لبايرن قال: «أمام سيتي» كنا حقاً على مستوى عال، «أمام هوفنهايم»، لم نكن، نحن بحاجة إلى أن نكون على مستوى عال ضد ماينز.

يعاني الفريق البافاري لهز شباك منافسيه، حيث يشكّل خط الهجوم مصدر قلقه، على الرغم من أنه يضم العديد من الوجوه البارزة أمثال الوافد الجديد السنغالي ساديو ماني وسيرج جنابري ولوروا ساني والفرنسي كينجسلي كومان وتوماس مولر وجمال موسيالا، إلا أن جميع هذه الأسماء فشلت في التسجيل في آخر خمس مباريات.

خلال فترة شح الأهداف، سجل البايرن 4 أهداف بأقدام مدافعيه وهدفاً من ركلة جزاء ترجمها لاعب الارتكاز يوزوا كيميش ضد سيتي.

من ناحيته، قال مدرب ماينز الدنماركي بو سفينسون، والذي لعب لمدة خمس سنوات تحت قيادة توخل عندما كان مدافعاً في فريقه الحالي، إن مدرب بايرن ميونيخ «كان أحد الأسباب التي دفعتني لأصبح مدرباً».

وأكد سفينسون أن توخل «ساعدني في العثور على هويتي وما أريد أن أمثله».

ولا تبدو مهمة عملاق بافاريا سهلة أما مضيفه الذي لم يخسر في تسع مباريات ويحتل المركز الثامن مع 42 نقطة في سعيه لحجز مقعد للمسابقات الأوروبية، كما فاز مرتين على بايرن في آخر زيارتين للأخير إلى ملعبه.

وحصد ماينز 23 نقطة من 13 مباراة في الدوري منذ كأس العالم في قطر العام الماضي، وحدها أندية دورتموند «32» وباير ليفركوزن «26» والبايرن «25» كان حصادها أفضل.

ويجب على البايرن أن يحتاط من مهاجم ماينز، الفرنسي لودفيك أجورك، الذي كان خلف النتائج الرائعة للفريق منذ قدومه من ستراسبورج مقابل 6 ملايين يورو في يناير.

وبعدما أمضى مسيرته في فرنسا، سجل أجورك «29 عاماً» خمسة أهداف في 12 مباراة بقميص ماينز، جميعها في المباريات السبع الأخيرة.

ويمر المهاجم الفرنسي بفترة رائعة معوضاً مسيرته الخجولة في «ليج1»، حيث لم يسجل سوى مرة واحدة في 13 مباراة هذا الموسم، قبل انتقاله إلى ألمانيا.

ويستضيف دورتموند الثاني آينتراخت فرانكفورت السابع «42» مساء السبت، آملاً في أن يقدّم له ماينز خدمة جليلة.

وبعدما تلقت شباكه ثلاثة أهداف في آخر 12 دقيقة في تعادل مخيب للآمال مع شتوتجارت الأسبوع الماضي «3-3»، يرحّب دورتموند بعودة قلبي الدفاع نيكو شلوتيربيك ونيكلاس زوله من الإصابة.

لعب هذا الثنائي دوراً حاسماً خلال سلسلة من 10 انتصارات توالياً استهل بها دورتموند بداية العام الحالي، فيما افتقد لقوة وصلابة شلوتيربيك في الدفاع.

ويتوق مدرب فرانكفورت النمساوي أوليفر جلاسنر لمواجهة دورتموند بعدما تجرّع كأس الخسارة في جميع المباريات التي لعبها أمامه «7»، إن كان مع فريقه الحالي أو السابق فولسبورج.

كما يأمل جلاسنر في أن ينهي سلسلة من 7 مباريات لم يذق خلالها فريقه طعم الفوز «4 تعادلات مقابل 3 هزائم» بدأها في منتصف فبراير.