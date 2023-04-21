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اتحاد الكرة يؤكد صحة مشاركة بلعمري مع الوصل

اتحاد الكرة يؤكد صحة مشاركة بلعمري مع الوصل
21 ابريل 2023 14:00

 
معتز الشامي (دبي)

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أكدت مصادر باتحاد الكرة، صحة مشاركة جمال بلعمري لاعب الوصل، مع فريقه أمام بني ياس في «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وكشفت المصادر أن المشاركة جاءت، بعد قرار هيئة الاعتراضات على قرارات الحكم، برئاسة المستشار عيسى صالح، حيث تم تحويل طلب الوصل إلى اللجنة التي تم تشكيلها، وقررت إلغاء قرار الطرد الذي ناله اللاعب أمام العين، في إياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وبحسب اللوائح يتم تشكيل لجنة تضم اثنين من خبراء التحكيم، ولاعب دولي سابق، ويتم تسليمهم الحالة المراد الاعتراض عليها من قبل النادي، لتقرر لاحقاً إلغاء قرار الطرد، لعدم وجود ما يستدعي إشهار البطاقة الحمراء للاعب خلال المباراة.
وأوضحت المصادر أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة، تلقت تقارير الحكام والمراقبين عن مباراة العين والوصل، التي شهدت أحداثاً جانبية، واشتباكات بين بعض اللاعبين، ووقعت قرارات انضباطية عدة، بين إيقاف وغرامات مالية لبعض اللاعبين، بينما لم تعاقب بالعمري، حيث أكدت المصادر أن الواقعة، لم يتم ذكرها في تقرير، نظراً لقرار هيئة الاعتراضات على قرارات التحكيم، التي اتخذت قراراً بإلغاء واقعة الطرد، وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار على الحالة التي تم إلغاؤها.
ويستعد الوصل لمواجهة مرتقبة أمام شباب الأهلي، في «الجولة 24»، واستعاد «الإمبراطور» ذاكرة الانتصارات التي غابت خلال الجولات الأخيرة، بعدما فاز على بني ياس بـ«ثلاثية».

 

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
بني ياس
اتحاد الكرة
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