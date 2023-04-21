باراتيتشي يستقيل بعد خسارة «استئناف الحظر»

لندن (أ ف ب)

استقال الإيطالي فابيو باراتيتشي من منصبه مديراً إدارياً لكرة القدم في نادي توتنهام الإنجليزي، بعد أن خسر استئنافاً ضد حظر عالمي لمدة 30 شهراً.

وعوقب باراتيتشي بالإيقاف عن ممارسة أي مهام تتعلق بكرة القدم من الاتحاد الإيطالي للعبة، وهو جزء من تحقيق في سوء الإدارة المالية المزعومة في ناديه السابق يوفنتوس.

كانت عقوبة الإيقاف الأولى مطبقة فقط على الأراضي الإيطالية، ما سمح لباراتيتشي بمواصلة عمله طبيعياً مع توتنهام الذي انضم إليه في يونيو 2021، ولكن «الفيفا» مدّد الحظر ليشمل العالمية أيضاً بناءً على طلب من الاتحاد الإيطالي، ورفضت أعلى محكمة رياضية في إيطاليا استئناف باراتيتشي.

وقال توتنهام في بيان «بينما لا يزال هناك خلاف حول نطاق ومدى الحظر، فإن الحظر العالمي الحالي يمنع فابيو من أداء واجباته كمدير عام لكرة القدم لدينا».

وأضاف: «وبالتالي اتخذ فابيو قراراً بالاستقالة من منصبه في النادي بأثر فوري، للتركيز على وضعه القانوني فيما يتعلق بأحكام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والفيفا».

وكان باراتيتشي «50 عاماً» قد تخلى عن أداء مهامه، في انتظار الاستئناف، وتعيين سكوت مان مديراً جديداً لكرة القدم في توتنهام في وقت سابق من هذا الشهر.

لعب الإيطالي دوراً رئيسياً في جلب المدرب السابق مواطنه أنتونيو كونتي إلى النادي، بعد أن عمل الثنائي معاً في يوفنتوس.

غادر كونتي توتنهام في مارس بعد انتقادات قوية للاعبيه والإدارة بعد التعادل مع ساوثهامبتون 3-3.