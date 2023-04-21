نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواصل البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الموجود حالياً في بلاده، فترة التأهيل من الإصابة التي لحقت به في فبراير الماضي، وأجرى بسببها جراحة في كاحل القدم اليمنى، وكشف عن قرب عودته إلى «المستطيل الأخضر».

وحضر نيمار مباراة في كأس أميركا الجنوبية بين نادي بداياته سانتوس وفريق «أوداكس إيطاليانو» التشيلي، وانتهت بالتعادل السلبي.

وبهذه المناسبة، ارتدى نيمار قميصاً يحمل الرقم 7، وهو رقمه عندما كان في سانتوس، وانتهز الصحفيون الحاضرون في المباراة، فرصة وجود نيمار في المدرجات، وانهالوا عليه بالأسئلة، وسألوه عن موعد عودته، وقال: قريباً، كما سألوه عما إذا كان ينوي العودة مجدداً إلى ولاية ساو باولو للانضمام إلى فريقه القديم سانتوس الذي غادره إلى برشلونة عام 2013، قال: بالطبع أحلم بذلك، وأضاف: ذات يوم سأعود، وكررها مرتين.

ونقلت صحيفة «جلوبو إسبورتي» تصريحات نيمار عبر موقعها الإلكتروني، وقالت إن وجود نيمار في «فيلا بيلميرو»، وهو اسم آخر لاستاد «أوربانو- كالديرا» معقل سانتوس، يؤكد الصلات الوثيقة التي تربطه بهذا النادي وحرصه على التواصل مع المسؤولين فيه، لدرجة أنه صمم على توقيع عقد رعاية معه، مقابل 8 ملايين يورو للموسمين القادمين.

وقال نيمار للصحفيين: إنه أمر جيد جداً أن أعود إلى بيتي مجدداً، وأنا سعيد للغاية، لأنني رجعت إلى هنا بعد عشر سنوات من الرحيل.

وأبدى نيمار أسفه لأن المباراة التي حضرها انتهت بتعادل فريقه السابق مع الفريق التشيلي من دون أهداف، وقال إنه كان يتمنى الفوز لفريقه الذي منحه كل شيء وفتح له ولعائلته أبواب الشهرة والمجد على مصراعيها.

وقبل أن يغادر نيمار الاستاد، اتجه إلى غرفة الملابس لتحية لاعبي سانتوس.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن رغبة جماهير النادي في رؤيته، وهو يرتدي مرة أخرى قميص سانتوس، قال: لا أنكر أنني أحلم بذلك، ولكن ليس الآن فأنا مرتبط بعقد مع سان جيرمان حتى 2025، وربما أفكر بعدها في العودة.

وكان نيمار داسيلفا «31عاماً» تعرض للإصابة في 18 فبراير الماضي، خلال مباراة بين سان جيرمان وليل، في إطار الدوري الفرنسي «ليج آن»، والتي انتهت بفوز فريقه 4-3 على ملعب «حديقة الأمراء»، ليغيب بعدها عن الملاعب حتى الآن، ولم يشارك في مباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال يوم 8 مارس الماضي، والتي خسرها سان جيرمان من بايرن ميونيخ الألماني، وغادر على إثرها البطولة.