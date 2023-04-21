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سفنتي سيكسرز وبروكلين نتس «لقاء الركل»!

سفنتي سيكسرز وبروكلين نتس «لقاء الركل»!
21 ابريل 2023 11:36

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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بات فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الدور الثاني من «بلاي أوف»، لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمنطقة الشرقية، بفوزه على مضيفه بروكلين نتس 102-97، ليتقدم 3- صفر.
وشهدت المباراة حالتي طرد وركلة مثيرة للجدل من نجم سفنتي سيكسرز الكاميرون جويل إمبيد.
على ملعب «باركليز سنتر» في بروكلين، تأخر سفنتي سيكسرز بفارق 5 نقاط قبل 2:15 دقيقة من صافرة النهاية، قبل أن ينتفض ويحسم اللقاء لمصلحته واضعاً نفسه في موقف مريح قبل المواجهة الرابعة بين الفريقين الأحد، علماً أن الفريق يحسم التأهل بفوزه بأربع مباريات من أصل 7 ممكنة.
ورغم اكتفاء إمبيد، المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المنتظم، بـ14 نقطة فقط، فإنه أسهم في 10 متابعات، كما قام بصدة حاسمة قبل 8 ثوانٍ من النهاية عندما كان فريقه، متقدماً بفارق نقطتين.
قال إمبيد عن الفوز الصعب والشاق «بقينا معاً، واصلنا اللعب، رغم كل ما كان يحدث».
وشدد الكاميروني الذي غادر الملعب إلى غرفة تبديل الملابس لفترة وجيزة في الربع الأول، وعاد وهو يعرج قليلاً على أن فريقه «بحاجة إلى أن يكون أفضل في المباراة الرابعة السبت، سأكون جاهزاً، لقد حصلت على الكثير من الكرات، لكنني بخير».
ولعب تايريز ماكسي دوراً بارزاً في فوز سيكسرز اذ سجل 10 من إجمالي نقاطه «25» في الربع الأخير، كما نجح في رمية حاسمة قبل 45 ثانية من النهاية، منحت فريقه التقدم بفارق 3 نقاط 99-96.
في المقابل، أعرب مدرب نتس جاك فون عن إحباطه من أن إمبيد كان ما زال يشارك في المباراة، متعجباً من عدم طرده جراء ركله كلاكستون «18 نقطة»، بعدما سجل الأخير سلة، ووجد نفسه فوق الكاميروني الذي كان حينها ممدداً على الأرض في الربع الأول.
قال فون «لكي يقوم رجل بركل شخص ما عن عمد، ثم يواصل اللعب، لم أر ذلك من قبل».
وطرد كلاكستون لاحقاً في الربع الأخير، بعدما ارتكب خطأ فنياً ثانياً.
كما طرد نجم سيكسرز جيمس هاردن «21 نقطة» في وقت متأخر من الربع الثالث، بعدما ضرب بكوعه رويس أونيل، وهو في طريقه إلى السلة.
عند الفريق الخاسر، تألق ميكال بريدجز بتسجيله 26 نقطة، وأسهم سبنسر دينويدي بـ20، إلا أن ذلك لم يمنع الخسارة الثالثة عن نتس الذي يجد نفسه مهدداً بالخروج من الدور الأول من دون تحقيق أي فوز للموسم الثاني توالياً.
في المنطقة الغربية، تفادى جولدن ستايت ووريرز حامل اللقب خسارة ثالثة توالياً أمام ساكرامنتو كينجز بفوزه على ضيفه 114-97، رغم افتقاده لجهود نجمه درايموند جرين الموقوف مباراة لدوسه على لاعب كينجز الليتواني دومانتاس سابونيس في المباراة الثانية بينهما.
وأحكم ووريرز الذي حقق 33 فوزاً، مقابل 8 هزائم على أرضه في الموسم العادي، قبضته على المباراة منذ البداية، ونجح في التقدم بفارق 23 نقطة في بعض الفترات، مقلصاً الفارق إلى 1-2 في السلسلة.
وبرز ستيفن كوري في صفوف ووريرز بتسجيله 36 نقطة، فيما التقط كيفون لوني 20 متابعة، منها 9 متابعات هجومية، فارضاً تفوقه على سابونيس الذي سجل 15 نقطة والتقط 16 متابعة للكينجز الذي كان ديارون فوكس أفضل المسجلين في صفوفه «26 نقطة».
قال كوري المتوج باللقب 4 مرات، ولم يسبق له أن وجد نفسه متخلفاً صفر-2 في سلسلة في الأدوار الإقصائية «كانت البداية في الأدوار الإقصائية صعبة جراء خسارة المباراتين الأولى والثانية في ساكرامنتو».
وأكد كوري أنهم أصيبوا بالصدمة بسبب إيقاف جرين، ولكنهم كانوا يعرفون «لا يمكننا تغيير القرار الذي كنا نعلم أنه خطأ»، مضيفاً «لكن، إذا تمكنا من الخروج والفوز وتغيير زخم السلسلة، فهذا يمنحنا فرصة لجعل الأمور محصورة فقط حول كرة السلة».
وفي لوس أنجلوس، قاد ديفن بوكر «45 نقطة» فريقه فينيكس صنز للفوز على لوس أنجلوس كليبرز 129-124، ليتقدم 2-1.
وخاض كليبرز اللقاء من دون كواهي لينارد الذي تعرض لالتواء في ركبته، لينضم إلى زميله بول جورج المصاب أيضاً.

 

كرة السلة
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