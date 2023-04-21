الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل يحيى الغساني نجم شباب الأهلي، بإكمال بدر أهدافه الـ 14، في «دوري أدنوك للمحترفين»، بافتتاحه التسجيل لفريقه أمام مضيفه النصر 2-2 ضمن «الجولة 23»، والتي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي باستاد آل مكتوم، وتزامنت مع احتفال الغساني بعيد ميلاده الخامس والعشرين، حيث تاريخ ميلاده إلى 18 أبريل 1998.

ورفع الغساني بفضل هدفه في شباك «العميد» رصيده الشخصي إلى 5 أهداف في الدوري خلال الموسم الحالي، في أعلى محصلة تهديفية خلال مشواره مع «الفرسان» للموسم الخامس على التوالي، متخطياً سجله الأفضل في موسم 2020- 2021، برصيد 4 أهداف، ليصل بمجموع أهدافه إلى 14 هدفاً في 81 مباراة، لعب خلالها 3770 دقيقة.

وقال الغساني في تصريحات أعقبت خروج فريقه بنقطة أمام مضيفه النصر: «قطعاً النتيجة ليست مرضية، عطفاً على الأداء الجيد للفريق والحضور الجماهيري التمميز خلف الفريق».

وأضاف: «الحضور الرائع لأنصار شباب الأهلي في كل المباريات، حافز أساسي للاعبين، ونعد بأن نقدم كل ما لدينا في الملعب، وننتظر استمرار الدعم، ولن نردهم غاضبين».

وحول تأثير التعادل على حظوظ فريقه في المنافسة على اللقب، خاصة بعدما قلص المنافس المباشر العين إلى ثلاث نقاط فقط، قال الغساني: «لا نشعر بأي ضغوط حالياً، خاصة أن حظوظنا ترتبط بنتائجنا في الملعب، من دون الالتفات إلى نتائج الآخرين».

وأضاف: «قادرون على حسم المنافسة على اللقب، بفضل تعاون اللاعبين والجهاز الفني، ودعم الجماهير، ونتطلع إلى التعويض في الجولة المقبلة».

ويستقبل «الفرسان» ضيفه الوصل «الرابع» مساء الأحد على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن «الجولة 24»، على أن يحل ضيفاً على بني ياس في «الجولة 25»، ويختتم مشوار الدوري بلقاء عجمان في الجولة الأخيرة.

ويعد الموسم الحالي، الأعلى على صعيد المشاركة في المباريات ودقائق اللاعب للغساني مع «الفرسان» في الدوري، بعدما خاض 20 مباراة من بينها 12 ضمن القائمة الأساسية و8 لقاءات لاعباً بديلاً، بمعدل 1061 دقيقة لعب، سجل خلالها 5 أهداف.