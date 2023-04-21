«كسر الأنف» ينهي موسم مدافع «النمور»



فيصل النقبي (كلباء)



غاب عبدالسلام محمد مدافع اتحاد كلباء، عن لقاء فريقه أمام عجمان، ضمن «الجولة 23»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تعرض للإصابة بكسر في الأنف، استدعت عدم مشاركته في اللقاء، لحين عرضه على اختصاصي بهذا النوع من الإصابات، من أجل تقرير الحالة، وتحديد مدى إمكانية التدخل جراحياً خلال الفترة المقبلة.

وأنهت الإصابة موسم عبدالسلام محمد مع «النمور» رغم تقديمه لمستويات رائعة، توّجها بالانضمام إلى المنتخب الوطني.

وتواجد اللاعب في قائمة الفريق 20 مرة هذا الموسم، وكان في كلها أساسياً في تشكيلة المدرب فرهاد مجيدي.