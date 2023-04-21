«5 نقاط» تفصل «الفرسان» عن «ثالث 21»

معتصم عبدالله (دبي)



قطع شباب الأهلي خطوة جديدة، في الطريق إلى الاحتفاظ بلقب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» للموسم الثالث على التوالي، بتفوقه على جاره النصر في «الديربي» بنتيجة 2-0، ضمن «الجولة 23»، والتي شهدت تمسك الشارقة بمركزه الثاني، بفوزه على العين المتراجع إلى الرابع 3-1، فيما ارتقى الجزيرة للثالث بتخطيه عقبة الوحدة في «ديربي العاصمة» بنتيجة 3-2.

وفي بقية المباريات، تغلب دبا على ضيفه البطائح 2-0، وكسب خورفكان مواجهة الظفرة 3-2، وعجمان على حساب اتحاد كلباء 3-0، وفاز الوصل على مضيفه بني ياس 2-0.

ورفع «الفرسان» المتصدر رصيده إلى 52 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة «الوصيف»، وسجل كايكوي كامبوس في الدقيقة 8، ومحمد المدني في الدقيقة 69 هدفي شباب الأهلي، الذي أصبح بحاجة إلى 5 نقاط في الجولات الثلاث المتبقية لحسم اللقب، حيث يواجه الوصل وبني ياس، وعجمان على التوالي.

وواصل الشارقة ملاحقة المتصدر، بالفوز على ضيفه العين 3-1، وافتتح اياو ماووتو التسجيل لـ«الملك» في الدقيقة 40، وأضاف مايد الكاس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و98، فيما اكتفى العين بهدف «البديل» خالد الجابري في الدقيقة 64، ورفع «الملك» رصيده إلى 48 نقطة في مركز «الوصافة»، فيما تراجع «الزعيم» إلى الرابع، بعدما تجمد رصيده في 44 نقطة.

وارتقى الجزيرة إلى المركز الثالث برصيد 47 نقطة، على حساب جاره الوحدة «السادس» وله 32 نقطة، بالفوز 3-2، وسجل أهداف «فخر أبوظبي» كارلوس زاباتا «ثنائية» في الدقيقتين 10 و22، وزايد العامري في الدقيقة 42، فيما سجل أهداف «العنابي» مبارك سالم في الدقيقة 35، وجيانلوكا مونيز في الدقيقة 83، وشهدت المباراة طرد مهاجم الجزيرة الكولومبي زاباتا في الدقيقة 93.

وتشهد «الجولة 24» المقررة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مواجهات منتظرة أبرزها مواجهة «الديربي» لشباب الأهلي المتصدر أمام مضيفه الوصل، فيما يحل الشارقة «الوصيف» ضيفاً على اتحاد كلباء، ويواجه الجزيرة «الثالث» مضيفه البطائح، فيما يستقبل العين «الرابع» بني ياس، ويلتقي في بقية المباريات الوحدة وخورفكان، الظفرة وعجمان، النصر ودبا.